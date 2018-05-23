Merkez Bankası'nın faiz kararı Başbakan Binali Yıldırım'dan dolar açıklaması

Bu sene ilk 4 ayda 8 milyon civarında misafir geldi Türkiye'ye. Yıl sonunda inşallah 40 milyona ulaşmış olacağız.
Türkiye, serbest ekonomi uygulayan bir ülkedir. Dolayısıyla bu durumun değişmesi söz konusu değildir.
Hükümet iş başındadır, konularına hakimdir, mali politikalarda zerre kadar sapma yoktur.
Bizim son 10 yılda sağladığımız istihdam, AB'nin bütün ülkelerinin sağladığı istihdamdan daha fazla.
Kurdaki hareketlilik konusu geçicidir, bir de konjonktüreldir.
İktidara talip oluyorsan, doların geçici dalgalanmasından bir çıkarcılık yapmak vatanseverlik değildir. Vatanseverlik, ülkeye sahip çıkmaktır, ülkemiz üzerinde oyun oynamaya çalışanlara hep birlikte karşı koymaktır.
Enflasyonla kavgamız, mücadelemiz devam edecek.
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