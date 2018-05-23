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Merkez Bankası'nın faiz kararı Başbakan Binali Yıldırım'dan dolar açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.05.2018 21:24 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "İlave tedbirlerimizi alıyoruz, almaya devam edeceğiz." dedi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı Başbakan Binali Yıldırım'dan dolar açıklaması

Bu sene ilk 4 ayda 8 milyon civarında misafir geldi Türkiye'ye. Yıl sonunda inşallah 40 milyona ulaşmış olacağız.

  • Türkiye, serbest ekonomi uygulayan bir ülkedir. Dolayısıyla bu durumun değişmesi söz konusu değildir.

  • Hükümet iş başındadır, konularına hakimdir, mali politikalarda zerre kadar sapma yoktur.

  • Bizim son 10 yılda sağladığımız istihdam, AB'nin bütün ülkelerinin sağladığı istihdamdan daha fazla.

  • Kurdaki hareketlilik konusu geçicidir, bir de konjonktüreldir.

  • İktidara talip oluyorsan, doların geçici dalgalanmasından bir çıkarcılık yapmak vatanseverlik değildir. Vatanseverlik, ülkeye sahip çıkmaktır, ülkemiz üzerinde oyun oynamaya çalışanlara hep birlikte karşı koymaktır.

  • Enflasyonla kavgamız, mücadelemiz devam edecek.

  • Türkiye dünyaya entegre olmuş bir ülkedir. Hiç kimse Türkiye'nin kapılarını dünyaya kapamasını beklemesin. Öyle, 'kur sabitlenecekmiş, kambiyo sistemi değişecekmiş, sermaye müdahale edilecekmiş, paralara el konacakmış' akla ziyan dedikodular yayılıyor. Maalesef seçime giderken siyasi rakiplerimiz, 'dolar şu kadar oldu' diye neredeyse zil takıp oynamadıkları kaldı.
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merkez bankası başbakan Binali Yıldırım dolar

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