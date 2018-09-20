Merkez Bankası’nın faiz kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,02’den 2,25’e, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,62’den 1,80’e yükseltildi.
Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,52’den 2,75’e çıkarıldı. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2,12’yken 2,30 olarak yeniden belirlendi.
YENİ FAİZ ORANLARI 1 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı tarafından yürütülecek yeni tarife, 1 Kasım 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.
(İHA)
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