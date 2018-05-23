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Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından hükümetten ilk açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.05.2018 19:55 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "TCMB Başkanı ve PPK üyelerinin TL’deki düşüşü ve fiyat istikrarının sağlamak için atacakları gereken her adımda tam desteğim var." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından hükümetten ilk açıklama

Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklama;

“Para politikasının kredibilitesini sağlamanın ve yatırımcıların güvenini tekrar kazanmanın vakti geldi. Hükümet cari açığı düşürmek ve TCMB’nin dezenflasyon çabalarına katkı için mali disiplini korumaya ve yapısal reformları hızlandırmaya kararlı.

TCMB Başkanı ve PPK üyelerinin TL’deki düşüşü ve fiyat istikrarının sağlamak için atacakları gereken her adımda tam desteğim var.

Türkiye’nin hiçbir makro ekonomik problemi çözülemez değil, problemleri daha önce çözdük yine yapabiliriz."

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merkez bankası Mehmet Şimşek twitter

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