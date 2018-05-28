Hükümetten Merkez Bankası kararına ilk tepki!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası'nın sıkılaştırma hamlesini değerlendirdi.

Zeybekci yaptığı açıklamada, "Bunların hepsi olumlu adımlar, sonuçlarını da göreceğiz. Merkez Bankamızı bütün gücümüzle destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Zeybekci, "Diğer taraftan spekülatif amaçlı yani manipüle edilerek spekülatörlere imkan hazırlayan bu ortamın, 24 Haziran seçimlerinin netleşmeye, ışığının görünmeye başlamasıyla ortadan kalkacağını hep beraber göreceğiz" açıklamasında bulundu.

