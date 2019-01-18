Merkez Bankası'nın olağanüstü toplantısı başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu, Murat Çetinkaya başkanlığında toplandı.

Toplantıda, TCMB Genel Kurulunun nisan yerine her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde, banka meclisinin belirleyeceği günde toplanması kararlaştırıldı.

Ayrıca, bankanın 2018 yılı dönem kârından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacak.

Bu işlemin "piyasaya daha erken likidite sağlamak için" yapıldığını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 37 milyar liralık tutarın çoğunluğunun ocak ayında devreye gireceğini açıklamıştı.



