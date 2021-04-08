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Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2021 16:05 | Son Güncelleme

Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Nisan ile biten haftada 3 milyar 194 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

TCMB'NIN TOPLAM REZERVLERİ AZALDI

Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Nisan ile biten haftada 3 milyar 194 milyon dolar azalarak 87 milyar 446 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 809 milyon dolarlık azalışla 50 milyar 894 milyon dolardan 48 milyar 85 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise 2 Nisan haftasında 385 milyon dolar azalarak 39 milyar 746 milyon dolardan 39 milyar 361 milyon dolara indi.

(İHA)

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