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Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2019 10:10 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Ankara'da yapıldı. Merkez Bankası'nın 2018 yılı kârının yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kararlaştırıldı.

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu başladı.

Olağanüstü Genel Kurul, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Banka esas mukavelesinde yer alan "Genel Kurul toplantıları her yılın nisan ayı içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır" ifadesinin, "Genel kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır" şeklinde değiştirilmesi görüşülecek.

Diğer gündem maddesi olarak da bankanın 2018 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacak.Banka Meclisi'ne verildiğini belirten Çetinkaya, "Yetki yine Banka Meclisi'nde olmakla birlikte Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilip 'ilk üç ay' ile ifade ediliyor. Değişiklik tamamen bununla sınırlı" dedi. KAYNAK:AA

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