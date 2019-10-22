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Merkez Bankası perşembe günü ne yapacak? İşte ekonomist görüşleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.10.2019 11:22 | Son Güncelleme

Yabancı ekonomistler, 24 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde indirim bekliyor.

Merkez Bankası perşembe günü ne yapacak? İşte ekonomist görüşleri

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki durumun TL üzerinde daha az etkiye sahip olacağını ve ateşkes kararıyla TL'nin istikrarlı kalması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 200-250 baz puan düşürerek yüzde 14,50-14,00 seviyelerine çekebileceğini söyledi.

Enflasyondaki düşüşün devam edeceği öngörüsünde bulunan Rendell, politika faiz oranının yıl sonunda yüzde 12-13 seviyelerine gerileyebileceğini aktardı.

Tuvey: Politika faiz oranı yüzde 14,50'ye çekilebilir

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de TCMB'nin politika faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 14,50'ye çekebileceğini söyledi.

Tuvey, enflasyonun eylül ayında tek haneye gerilediğini, ABD'nin Türkiye'ye uygulaması öngörülen yaptırım riskinin de zayıfladığını ifade ederek, "Bu haftalık 200 baz puanlık indirimi, 2020'nin ilk aylarında 200 baz puanlık bir indirim takip edebilir." dedi.

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys ise TCMB'nin faiz indirimlerini askıya alabileceğini belirtti.

TCMB Para Politikası Kurulu, geçen ay politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmişti.

KAYNAK:AA

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