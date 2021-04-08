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Merkez Bankası PPK üyeleri belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2021 15:26 | Son Güncelleme

TCMB, Para Politikası Kurulu Üyeliğine İlişkin Basın Duyurusu ile banka meclis üyesi olan Prof.Dr. Elif Haykır Hobikoğlu'nun PPK üyeliğine seçildiğini açıkladı.

Merkez Bankası PPK üyeleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 22/A maddesi uyarınca, Banka Meclisi üyelerinden Prof.Dr. Elif Haykır Hobikoğlu Para Politikası Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçildi.

TCMB, PPK ÜYELERİ BELLİ OLDU

Hobikoğlu'nun, 15 Nisan 2021 Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu Toplantısına katılacağı belirtildi.

Atamanın ardından TCMB PPK şu üyelerden oluştu:

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (Başkan)
Dr. Emrah Şener
Dr. Uğur Namık Küçük
Dr. Oğuzhan Özbaş
Mustafa Duman
Prof. Dr. Abdullah Yavaş
Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu

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PROF. DR. ELİF HAYKIR HOBİKOĞLU KİMDİR?

1977 yılında Ankara’da doğan Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.

Akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladı. 2003 yılında yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Ekonomi alanında yüksek lisansını tamamladı.

2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü, İktisat Bilim Dalından Doktora derecesi aldı. 2014 yılında Makro İktisat Alanında Doçent unvanını aldı ve aynı alanda 2019 yılında profesör olarak atandı.

Makro iktisat, para politikaları, davranışsal finans, büyüme ve kalkınma alanlarında çok sayıda kitap ve akademik çalışmaları bulunmaktadır.
Evli ve üç çocuk annesidir.

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