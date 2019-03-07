FİNANS

Merkez Bankası rezervleri 100 milyar doları aştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.03.2019 17:13 | Son Güncelleme

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 100 milyar 65 milyon dolarla son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Toplam rezervler, bir haftalık dönemde 394 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası rezervleri 100 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 100 milyar 65 milyon dolarla son 7 ayın zirvesini gördü.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 1 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 26 milyon dolar azalışla 79 milyar 96 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 22 Şubat ile biten haftada 79 milyar 122 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 420 milyon dolar artarak 20 milyar 549 milyon dolardan 20 milyar 969 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 394 milyon dolar yükselişle son 7 ayın zirvesi konumundaki 100 milyar 65 milyon dolara ulaştı. KAYNAK:AA

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Bakan Albayrak'tan mikro ihracatçıya antrepo müjdesi Bakan Albayrak'tan mikro ihracatçıya antrepo müjdesi
Trafik düzeni ile ilgili önemli değişiklik!Trafik düzeni ile ilgili önemli değişiklik!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Rezerv

En Çok Okunan Haberler

Duruşma bitti! İşte Ahmet Kural ve Sıla'nın savunmaları

Duruşma bitti! İşte Ahmet Kural ve Sıla'nın savunmaları

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Bakan'dan binlerce kişiye müjde! Ücretler yükseldi

Bakan'dan binlerce kişiye müjde! Ücretler yükseldi

5 yıl boyunca her yıl ödeme yapılacak

5 yıl boyunca her yıl ödeme yapılacak

Öğrenciler buldu! 23 bin lira tasarruf ettiriyor

Öğrenciler buldu! 23 bin lira tasarruf ettiriyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Bir banka daha faizi düşürdü!

Bir banka daha faizi düşürdü!

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Albayrak'tan mikro ihracatçıya antrepo müjdesi

Bakan Albayrak'tan mikro ihracatçıya antrepo müjdesi

Fahri trafik müfettişlerinin görev ve çalışma yönetmeliği değişti

Trafik düzeni ile ilgili önemli değişiklik!

Vatandaş 5 aydır aralıksız dolar alıyor

Vatandaş 5 aydır aralıksız dolar alıyor

TOKİ'nin 50 bin konut kampanyasına başvuru 5 bini geçti

TOKİ'nin konut kampanyasına rekor başvuru!

'Vapurdan Tramvaya ücretsiz aktarma' uygulaması başlıyor

'Vapurdan Tramvaya ücretsiz aktarma' uygulaması başlıyor

Öğrencilerin 23 bin lira tasarruf ettiren projesi tescil yolunda

Öğrenciler buldu! 23 bin lira tasarruf ettiriyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.