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Merkez Bankası rezervleri 102 milyar 760 milyon dolar oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.02.2020 16:06 | Son Güncelleme

TCMB'nin toplam rezervleri, geçen hafta 384 milyon dolar artarak 102 milyar 760 milyon dolara ulaştı.

Merkez Bankası rezervleri 102 milyar 760 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 384 milyon dolar artarak 102 milyar 760 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 7 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 394 milyon dolar azalışla 74 milyar 462 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 31 Ocak'ta 74 milyar 856 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 778 milyon dolar artarak 27 milyar 520 milyon dolardan 28 milyar 298 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 384 milyon dolar artışla 102 milyar 376 milyon dolardan 102 milyar 760 milyon dolara çıktı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Rezerv,

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