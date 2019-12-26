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  4. Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 700 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 700 milyon dolar oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 14:55 | Son Güncelleme

Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 700 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 819 milyon dolar artarak 104 milyar 700 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 20 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 373 milyon dolar artışla 78 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 13 Aralık'ta 77 milyar 898 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 446 milyon dolar yükselişle 25 milyar 983 milyon dolardan 26 milyar 429 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 819 milyon dolar artarak 103 milyar 881 milyon dolardan 104 milyar 700 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler 28.12.2018 19.950 71.980 91.930 25.01.2019 19.862 73.470 93.332 22.02.2019 20.549 79.122 99.671 29.03.2019 20.834 75.408 96.242 26.04.2019 20.432 73.284 93.716 31.05.2019 20.517 75.038 95.555 28.06.2019 22.853 73.544 96.397 26.07.2019 23.417 74.971 98.388 29.08.2019 25.709 75.796 101.505 20.09.2019 25.855 77.184 103.039 27.09.2019 26.051 75.655 101.706 25.10.2019 26.481 78.504 104.985 29.11.2019 26.475 78.274 104.749 06.12.2019 26.823 79.046 105.869 13.12.2019 25.983 77.898 103.881 20.12.2019 26.429 78.271 104.700

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Anahtar Kelimeler:
piyasalar Rezerv TCMB

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