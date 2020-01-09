Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 422 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 897 milyon dolar azalarak 105 milyar 422 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 3 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 287 milyon dolar azalışla 77 milyar 953 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 27 Aralık'ta 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 390 milyon dolar artışla 25 milyar 79 milyon dolardan 27 milyar 469 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 897 milyon dolar azalarak 106 milyar 319 milyon dolardan 105 milyar 422 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler28.12.2018 19.95071.98091.93025.01.201919.86273.47093.33222.02.201920.54979.12299.67129.03.2019 20.83475.40896.24226.04.2019 20.43273.28493.71631.05.2019 20.51775.03895.55528.06.2019 22.85373.54496.39726.07.201923.41774.97198.38829.08.2019 25.70975.796101.50527.09.201926.05175.655101.70625.10.201926.48178.504104.98529.11.201926.47578.274104.74927.12.2019 25.079 81.240 106.319

03.01.2020 27.469 77.953 105.422

