FİNANS

Merkez Bankası rezervleri 97 milyar 306 milyon dolara yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.04.2019 15:22 | Son Güncelleme

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 97 milyar 306 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervleri 97 milyar 306 milyon dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 64 milyon dolar artarak 97 milyar 306 milyon dolara yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 5 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 271 milyon dolar artışla 76 milyar 679 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 29 Mart ile biten haftada 75 milyar 408 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 207 milyon dolar azalarak 20 milyar 834 milyon dolardan 20 milyar 627 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 64 milyon dolar artarak 96 milyar 242 milyon dolardan 97 milyar 306 milyon dolara ulaştı.

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
merkez bankası Rezerv

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