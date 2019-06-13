FİNANS

Merkez Bankası rezervleri arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.06.2019 16:57 | Son Güncelleme

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 96 milyar 381 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 826 milyon dolar artarak 96 milyar 381 milyon dolara çıktı.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 7 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 142 milyon dolar azalışla 74 milyar 896 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 31 Mayıs ile biten haftada 75 milyar 38 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 968 milyon dolar artışla 20 milyar 517 milyon dolardan 21 milyar 485 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 826 milyon dolar artarak 95 milyar 555 milyon dolardan 96 milyar 381 milyon dolara ulaştı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
merkez bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervi

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