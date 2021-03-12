Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte faiz kararlarıyla ilgili yorumlar

İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izliyor. Pandemiye bağlı kısıtlamaların ekonomi üstündeki aşağı yönlü etkileri sınırlı tutulurken, hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikler devam etmektedir. Salgın zamanında sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talebin cari işlemler dengesi üstündeki olumsuz etkisi sürüyor. Diğer yandan, finansal şartlardaki sıkılaşmayla beraber son zamanda kredi büyümesi yavaşlamaya başlamıştır.

İç talep şartları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeyi südürmektedir. Yapılan güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üstündeki yavaşlatıcı etkilerinin daha belirgin şekle gelmesi bekleniyor, bu şekilde enflasyon üstündeki etkili olan maliyet ve talep unsurlarının kademeli bir şekilde zayıflayacağı düşünülmektedir. Bunların dışında, uluslararası emtia fiyatlarında süregelen artış eğilimi ve bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtları ile yapılan ücret ve yönetilen fiyat ayarlamaları, orta vadeli enflasyon görünümü üstündeki önemini muhafaza etmektedir.

Bu kapsamda, 2021’in sonu tahmin hedefi baz alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına dikkati çeken güçlü göstergeler yaratılana dek, sıkı para politikası duruşunun kararlı bir şekilde uzun bir müddet devam ettirilecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler dâhilinde enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ilişkin göstergeler, talep ve maliyet unsurları, yayılım endeksleri ve enflasyon beklentilerinin tahmin ufku içinde amaçlara uyumu yakından takip edilmektedir. Gerekmesi hâlinde ek parasal sıkılaşma uygulanacaktır.