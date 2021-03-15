Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak? TCMB faiz artıracak mı?

İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izliyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına bağlı kısıtlamaların ekonomi üstündeki aşağı yönlü etkileri sınırlı kalırken, hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikler devam etmektedir. Pandemi zamanında sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talebin cari işlemler dengesi üstündeki olumsuz etkisi sürmektedir. Diğer yandan finansal şartlardaki sıkılaşmayla beraber son zamanda kredi büyümesi yavaşlamaya başladı.

Son toplantıda Para Politikası için yapılan açıklama şöyle olmuştu; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 seviyesinde sabit tutulmasına karar verildi.

İç talep şartları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, enflasyon görünümü ve fiyatlama davranışlarını olumsuz etkilemeyi sürdürmektedir. Yapılan güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üstündeki yavaşlatıcı etkilerinin daha belirgin hâle gelmesi beklenmekte, böylelikle enflasyon üzerinde etkili olan talep ve maliyet unsurlarının kademeli bir şekilde zayıflayacağı düşünülmektedir. Bunun haricinde, uluslararası emtia fiyatlarında devam eden artış eğilimi ve bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtlarıyla yaşanan ücret ve yönetilen fiyat ayarlamaları, orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, 2021 sonu tahmin hedefi dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler yaratılana dek, sıkı para politikası duruşu kararlı bir şekilde uzun bir müddet devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler dâhilinde enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ilişkin göstergeler, talep ve maliyet unsurları, yayılım endeksleri ve enflasyon beklentilerinin tahmin ufku içinde hedeflerle uyumu yakından takip edilmektedir. Gerekmesi hâlinde ilave parasal sıkılaşma uygulanacaktır.

Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya dek, para politikası faizi ile gerçekleşen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek kararlılıkla devam edilecektir. Sıkı para politikası duruşunun bu durumu devam ettirmesinin fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmesinin yanı sıra, ters para ikamesinin başlaması, ülke risk primlerinin düşmesi, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı bir şekilde gerilemesi yoluyla ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.

Merkez Bankası karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle, enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesi benimsemektedir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.



