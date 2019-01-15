FİNANS

Merkez bankası yarın ne yapacak? İşte ekonomist yorumları

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2019 16:57 | Son Güncelleme

Ekonomistler, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Merkez bankası yarın ne yapacak? İşte ekonomist yorumları

Ekonomistler, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yarın gerçekleştirilecek PPK toplantısında yüzde 24 seviyesindeki politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında değişiklik yapılmayacağını belirtiyor.

Karar metni tonunda değişiklik olabileceğini ifade eden analistler, sıkı para politikası duruşunda herhangi bir gevşeme sinyalinin verilmeyeceğini ve para politikasında temkinin elden bırakılmayacağını dile getirdi.
"İç talep kaynaklı büyümede yavaşlamaya vurgu yapılabilir"

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, enflasyondan son dönemde alınan ılımlı sinyallere karşın, fiyat istikrarına ilişkin risklerin devam ettiğine dair genel görüşte değişiklik beklemediklerini söyledi.

Özellikle, son üretim verileri doğrultusunda, iç talep kaynaklı büyümede yavaşlamaya vurgu yapılabileceğini belirten Tokalı, "Bu toplantıda bir değişiklik yapmasını ve sıkı para politikasının riskler azalana kadar korunması duruşunda değişiklik beklemezken, gelecek döneme ilişkin sıkı para politikasında gevşeme alanı yaratması açısından, küresel sıkılaşmada yavaşlama sinyallerine yer verdiğini görebiliriz. Ancak, kısa vadede duruşta, özellikle jeopolitik risklerin de etkisiyle, herhangi bir gevşeme sinyali vermesini beklemeyiz." şeklinde konuştu.

'PARA POLİTİKASINDA TEMKİN ELDEN BIRAKILMAMALI'

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişiklik yapamayarak beklemede kalacağını belirtti.

Karar metninin tonunda bir değişim ihtimalinin olduğuna işaret eden Bürümcekçi, "Bilindiği gibi, para politikası duruşuna ilişkin mesaj cümlesinde, 'gerekirse ilave parasal sıkılaşma yapılabilir' şeklinde bir ifade bulunmakta. TCMB, faiz indirimine ilerleyen dönemlerde yönelmek istiyorsa, sıkılaşma yönündeki bu ifadeyi daha nötr hale getirmek isteyecektir. Ancak bunu hemen bu toplantıda yapıp yapmayacağı net değildir." diye konuştu.

Bürümcekçi, küresel makro ortam ve jeopolitik faktörlerin yeni yılın ilk günlerinde çok dalgalı bir görünüm sergilediğini söyledi.

Risk iştahının yıla olumlu başlasa da, gelişen ülkelere yönelik portföy akımlarının hızla tersine dönebileceğine dikkati çeken Bürümcekçi, "Özellikle, Türk lirasının son günlerde gelişen ülke para birimlerinden olumsuz yönde ayrışması, para politikasında temkinin elden bırakılmaması gerektiğini düşündürmektedir." dedi.

AA Finans PPK Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, politika faizinin sabit tutulacağını belirtti.

Geçen yılın aralık ayında kurul politika faizini yüzde 24'te sabit bırakmıştı.

Öte yandan bu yılki takvime göre 6 Mart, 25 Nisan, 12 Haziran, 25 Temmuz, 12 Eylül, 24 Ekim ve 12 Aralık'ta PPK toplantısı yapılacak. KAYNAK:AA

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Kenevir üretiminde yeni döneme giriliyorKenevir üretiminde yeni döneme giriliyor
81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
türkiye cumhuriyeti merkez bankası ekonmist faiz kararı

En Çok Okunan Haberler

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

Benzin ve motorin için kritik çağrı: Geri gelsin

Benzin ve motorin için kritik çağrı: Geri gelsin

Bu otopark binlerce lüks araçla dolu!

Bu otopark binlerce lüks araçla dolu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

2019'da kapanacak ve üretime ara verecek şirketler

2019'da kapanacak ve üretime ara verecek şirketler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Benzin ve motorinden sonra otogaza da zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Bir zam daha geliyor

Kenevir üretiminde yeni döneme giriliyor

Kenevir üretiminde yeni döneme giriliyor

Bakan Varank'tan gençlere müjde

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

İstanbul'da otoparklar Uber araçlarıyla dolu

Bu otopark binlerce lüks araçla dolu!

Benzin ve motorin için kritik çağrı: Geri gelsin

Benzin ve motorin için kritik çağrı: Geri gelsin

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! Bütçe açığı 2018'de 72.6 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! Bütçe açığı 2018'de 72.6 milyar lira oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.