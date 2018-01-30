Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı.



Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, enflasyonun yıl sonunda yüzde 6,5-9,3 aralığında (orta noktası yüzde 7,9) gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini açıkladı.



2019'da enflasyonun yüzde 6,5'e gerilemesi öngörülürken, orta vadede enflasyonun yüzde 5'te istikrar kazanacağı tahmin edildi.



"ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONU DÜŞÜRME SÜRECİNİN HIZLANMASI"



Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde önceliğinin para politikasının etkinliğinin artırılması ve enflasyonu düşürme sürecinin hızlandırılması olacağını belirtti.



Çetinkaya, “Enflasyon dinamiklerinde genele yayılan ikna edici bir düşüş gerçekleşene kadar sıkı duruşumuzu koruyacağız” açıklaması yaptı.