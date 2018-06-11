Yıl sonunda enflasyon ne olur? Merkez Bankası açıkladı

TCMB, haziran ayına ilişkin beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre; önceki ankette yüzde 11.07 olarak öngörülen cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 12,28 seviyesine yükseldi.
2018 yılı Haziran ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,49 iken, bu anket döneminde yüzde 0,82 oldu.
Temmuz ayı TÜFE beklentisi yüzde 0,69, ağustos ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,54 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,15 iken, bu anket döneminde yüzde 10,47 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket döneminde yüzde 9,18'e geldi.
Bir önceki ankette 4.4352 olarak tahmin edilen dolar/TL beklentisi, bu ankette 4,5837'e çıktı
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