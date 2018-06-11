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Yıl sonunda enflasyon ne olur? Merkez Bankası açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.06.2018 14:42 | Son Güncelleme

Merkez Bankası’nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 11.07’den yüzde 12.28’e yükseldi.

Yıl sonunda enflasyon ne olur? Merkez Bankası açıkladı

TCMB, haziran ayına ilişkin beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre; önceki ankette yüzde 11.07 olarak öngörülen cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 12,28 seviyesine yükseldi.

2018 yılı Haziran ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,49 iken, bu anket döneminde yüzde 0,82 oldu.

Temmuz ayı TÜFE beklentisi yüzde 0,69, ağustos ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,54 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,15 iken, bu anket döneminde yüzde 10,47 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket döneminde yüzde 9,18'e geldi.

Bir önceki ankette 4.4352 olarak tahmin edilen dolar/TL beklentisi, bu ankette 4,5837'e çıktı

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Anahtar Kelimeler:
merkez bankası tüfe beklentisi yıllık enflasyon

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