Merkez Bankası’ndan 'enflasyon' mesajı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, en kısa sürede enflasyonu tek haneye indirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çetinkaya, bunun için gereken tüm para politikası adımlarını kararlılıkla atacaklarını vurguladı.





SIKI DURUŞ NE KADAR SÜRECEK?

Davos'ta Reuters ajansına konuşan Murat Çetinkaya, enflasyonda baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, sıkı duruşu sürdüreceklerini söyledi.

Çetinkaya, para politikasında geçici oynaklıklardan ziyade, temel fiyatlama davranışlarının belirleyici olacağını kaydetti.

Enflasyon geçen yılın tamamında yüzde 11,92 olarak gerçekleşmişti.