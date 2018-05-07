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Merkez’den dolara müdahale geldi! İşte dolarda son durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.05.2018 11:07 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını yüzde 55’ten yüzde 45’e düşürdü. Merkez Bankası'nın döviz hamlesi, şu an için kur tarafında anlamlı bir değişim getirmedi.

Merkez’den dolara müdahale geldi! İşte dolarda son durum

Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını yüzde 55’ten yüzde 45’e düşürdü.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 6,4 milyar Türk lirası likidite piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 2,2 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek.

Karar sonrası dolar kurunda önemli bir değişim olmadı. Dolar/TL, 4.25 seviyesinde yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolar hamle döviz

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Müdahale etmiş hali buysa vay bizim halimize
Bugünü kurtardın ee yarın ne yapacaksın ? Hiç akıllanmaz bu hükümet.
Bence merkez bankadı falam boşuna uğraşıyor,Döviz artık onları takmaz reis bir eyyyyy çeksin haddini bildirsin şu benjamine,
dolar bile iplemiyor merkez bankasını :D :D
Merkez bankası karanlığa kurşun sıkıyor. :))))
2.2 milyar dolar piyasaya suruluyor ama dolar 1 kurus dusmuyor. artik merkez bakasinin ulke ekonomisinde hic bir etkisi olmadigi gozukuyor
bunca müdahaleye rağmen dolar düşmüyor ekonomik çöküntü büyük demektir
AKP ASELSANI NE ZAMAN ELDEN ÇIKARAK MERAKLA BEKLİYORUM; BU SEÇİMİ DE ALIRSA BU DÖNEM SATAR.
inşallah 4,50 olur bu hafta
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