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Merkezi yönetim bütçesi fazla verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.08.2018 11:14 | Son Güncelleme

Merkezi yönetim bütçesi, temmuzda 1,1 milyar lira fazla verdi.

Merkezi yönetim bütçesi fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.

2017 yılı Temmuz ayında 926 milyon lira fazla veren bütçe, 2018 yılı temmuz ayında 1,1 milyar TL fazla verdi.

Yılın ilk 7 ayında ise bütçe dengesi 45 milyar TL açık yönünde gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 24.3 milyar TL idi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2018 yılı Temmuz ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 oranında artarak 61,8 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 17,8 oranında artarak 60,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Temmuz ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 oranında artarak 54,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 14,8 oranında artarak 52,6 milyar TL olmuştur.
Faiz dışı fazla

2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde 8,4 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde 3 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir.

2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,1 oranında artarak 415,4 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 22,5 oranında artarak 460,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 oranında artarak 349,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 21,9 oranında artarak 418,5 milyar TL olmuştur."

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Anahtar Kelimeler:
merkez bankası Bütçe temmuz

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