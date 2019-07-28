Mersin’deki ’hava taksi’ uçuşlarına yoğun talep

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, genellikle belediyenin denetim hizmetleri için kullanılan helikopter, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in talimatıyla, tasarruf tedbirleri kapsamında vatandaşların da kullanımına sunuldu. Hava taksi olarak hizmet vermeye başlayan ve ilk uçuşunu 22 Haziran’da Gülnar’dan Antalya’ya gerçekleştiren hava taksiye talep her geçen gün artıyor.

ŞEHİRLERARASI DA HİZMET VERİYOR



Düğünlerinde farklı konseptler denemek isteyen gelin ve damatların, çocuklarını sünnet ettiren ailelerin ilgi odağı olan hava taksi, şehirlerarası da hizmet veriyor. Öte yandan otellerin müşterilerinin hava alanından alınarak kaliteli ve kısa sürede ulaşımlarının sağlanması talepleri de artıyor.

BÖLGEDE TEK



İlk uçuşunu Gülnar’dan Antalya’ya gerçekleştiren hava taksi için Nevşehir, Gaziantep ve Ankara’dan gelen taleplerin yanı sıra Kıbrıs’tan gelen talepler de bulunuyor. Bölgesinde bu tür faaliyet gösteren tek hava aracı olan hava taksi, ikinci uçuşunu 23 Haziran’da Ankara’dan aldığı üst düzey bir heyeti Nevşehir’e götürerek gerçekleştirdi.