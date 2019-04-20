Mersin İş ve Kariyer Fuarı’nda 130 firma, iş arayanları bekleyecek

Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde 2-3 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenecek 9. Mersin İş ve Kariyer Fuarı’nın tanıtım toplantısı, Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nde yapıldı. Toplantıya, Mersin İŞKUR yetkilileri ile paydaş ve firma temsilcileri katıldı.

Toplantıda fuara ilişkin sunum yapan Mersin İŞKUR Fuar Organizasyon Sorumlusu ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği Başkanı Serkan Özada, 9. Mersin İş ve Kariyer Fuarının, bugün geldiği nokta itibariyle alanında Türkiye’nin en önemli organizasyonları arasında yer aldığını söyledi. Özada, organizasyonun planlamasında işgücü piyasasına yön veren 15 kuruluş ve diğer paydaşlarla gerçekleştirilen işbirliği kültürünün, bu başarıda en önemli etken olduğunu belirtti.

130 FİRMA İŞ ARAYANLARI BEKLİYOR

2-3 Mayıs 2019 tarihlerinde Palm City Mersin AVM’de gerçekleşecek organizasyonda 130 firmanın stant açarak, iş arayanların ve üniversitelilerin iş ve staj başvurularını kabul edeceğini dile getiren Özada, 130 firmanın yüzde 50’sinden fazlasının 100 ve daha üzeri personel çalıştıran firmalardan oluştuğunu kaydetti. Sektörel olarak sanayi, perakende ve turizm firmalarının ağırlıkta olduğunu ifade eden Özada, stantlarda kurum ve kuruluşların insan kaynakları yetkililerinin bulunmasının, iş arayan ve üniversiteliler için büyük fırsat olduğunu vurguladı.