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Mersin'de 1 lira, İstanbul'da 8 lira

09 Şubat 2018 11:55

Mersin Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel, Mersin'de salatalığın 1 lira ile 1,10 liradan satıldığını belirtti. Gökçel, "İstanbul'da salatalığın 7-8 lira arasında satıldığını görünce üzüldük. Üretici ile tüketici fiyatları arasındaki farkı ortadan kaldıracak mutlaka bir sistemin kurulması gerekiyor. Özellikle aracılar ya azaltılmalı yada komple ortadan kaldırılmalı" açıklamalarında bulund

Mersin'de 1 lira, İstanbul'da 8 lira

Ocak ayı enflasyon rakamlarında yüzde 25,11 artış ile zam şampiyonu olan salatalığın üreticileri, İstanbul gibi büyük şehirlerde kilosunun 7-8 lira satılmasından rahatsız. Tarlada 1 lira ile 1,10 kuruş arasında satılan salatalığın, tüketiciye ulaşana kadar 7-8 kat artmasını üzüntüyle karşılayan çiftçiler, yetkilerin bu duruma el atmasını istiyor.

Mersin Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul gibi büyük illerde salatalığın 7 ile 8 lira arasında olmasını televizyondan izlediklerinde şok olduklarını söyledi. Üretici olarak bu duruma çok üzüldüklerini kaydeden Gökçel, şu açıklamalarda bulundu:


"Bin bir masrafla, bin bir emekle ürettiğimiz ürün Mersin'de 1 lira ile 1,10 kuruş arasında satılıyor. Ne hikmetse 500 kilometre, bin kilometre ileride bu ürünler 8 liraya satılıyor. Biz hep şundan yakınıyoruz. Biz burada 1 lira gibi, 50 kuruş gibi, 1,5 lira gibi fiyatla ürün satarken, tüketicilerimiz bunları 7-8 lira gibi fiyatla onları tüketmekte zorlanıyor. Burada üretici ve tüketici fiyatları arasındaki farkı ortadan kaldıracak mutlaka bir sistemin kurulması gerekiyor. Bu sistem üretici birlikleriyle, tarımsal kalkınma kooperatifiyle olur. Bunun içinde üretici birliklerinin, tarımsal kalkınma kooperatiflerinin tekrardan yapıları revize edilerek, desteklenerek maddi yönden ve idari yönden güçlendirilerek, iktisadi bir hale dönüştürülmesi gerekiyor. Bu sayede bizim birliğimiz üreticiden ürünü alsın, et ve süt kurumunun fiyat farkını kapatmak için market açması gibi bizimde yeniden bir yapılanmayla böyle perakende de ürün satabilecek, toptancı hallerinde çiftçilerimiz, birlik adına ürün satabileceğimiz, aracıyı ortadan kaldırabileceğimiz, aracının sayısını azaltabileceğimiz sistemin mutlaka kurulması gerekiyor."


"TÜKETİCİNİN SALATALIĞI 7-8 LİRADAN TÜKETMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Şu anda 1 lira ile 1,10 kuruştan salatalığı sattıklarının altını çizen Gökçel, "Bu fiyat üretim maliyetlerini bile karşılamıyor. Bu mevsimde zaten doğal yollarla ürün yetişmiyor. Bu mevsimde ürünler insanların artı çaba, artı maliyetle yaptığı üretimler. Dolayısıyla bunlar normal açıkta üretilen, mevsiminde üretilen ürünlerle karıştırılmasın. Örtü altında, serada yapılan üretimler aşırı maliyetli. Dolayısıyla biz maliyetler altında ezilirken, tüketicilerimizin de 7 liraya, 8 liraya salatalığı tüketmesini kabul edemiyoruz. Mutlaka bu sistemin düzeltilmesi lazım. Bizim de mağduriyetimiz giderilmesi lazım, tüketicinin de mağduriyeti giderilmeli. Zam şampiyonu olmasının en büyük sebebi aracılar ve üreticiden tüketiciye kadar uzanan yoldaki hikaye diyebilirim" şeklinde konuştu.

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