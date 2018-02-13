FİNANS

Mersin'de üzerinde 1 yazan yumurtası bin liradan satışa çıkardılar

13 Şubat 2018 11:50

Geçimini yumurta satarak elde ettiğini belirten Ayşe Civelek, "25 yıldır ilk defa böyle bir şey gördüm. 1 numaralı yumurta görenleri hayrete düşürüyor. Yumurtanın normal fiyatı 1 lira ancak bu yumurtanın üzerinde 1 yazdığı için bin liradan satacağım" dedi.

Mersin'de üzerinde 1 yazan yumurtası bin liradan satışa çıkardılar
Mersin'in Silifke ilçesinde ikamet eden Ayşe Civelek'in beslediği tavuklardan biri üzerinde '1' yazan yumurta yumurtladı. Civelek üzerinde '1' yazan yumurtayı bin liradan satışa çıkardı.
 
İHA'nın haberine göre, 25 yıldır yumurta satan Ayşe Civelek, bahçesinde beslediği tavuktan üzerinde '1' yazan yumurta elde etti. Sabah saatlerinde kümesten yumurta almaya giden Civelek üzerinde '1' yazan yumurtayı görünce hayretler içerisinde kaldı.
 
"25 YILDIR İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"
 
Geçimini yumurta satarak elde ettiğini belirten Ayşe Civelek, "25 yıldır tavuk işleri ile uğraşıyorum. Tavuk alırım ve satarım. Çoğunlukla yumurta satarak geçimimi sağlıyorum. 25 yıldır ilk defa böyle bir şey gördüm. 1 numaralı yumurta görenleri hayrete düşürüyor. Yumurtanın normal fiyatı 1 lira ancak bu yumurtanın üzerinde 1 yazdığı için bin liradan satacağım. Bin lirayı getiren üzerinde 1 lira yazan yumurtayı götürür" dedi. İHA
 

 

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Okuyucu Yorumları3 yorum
  • 20 Oy
    bu kadına 1000 tl verenin...
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  • 14 Oy
    Tavuk hastalığından böyle olmuş teyzecim.
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  • 12 Oy
    fırsatçılar yine iş başında... adam onu 1000 liraya alıp ne yapacak peki.. :DDDDDD zamanında flappy bird yüklü iphone 5 ve 5s ler 5-6 bin lira falan gibi . oyunu yapan adam bile ücretsiz koymuş markete ama oyunu çektikten sonra yüklü telefonlara istenen paralar.. ya da rte veya akp gibi plakalar istenen yüzlerce binliralar.. çok acayip ülkeyiz çok...
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