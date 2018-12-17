Mesirelikte drift yapan 2 araca 10 bin lira ceza

Isparta'da mesirelik alanda drift yaparken şehir polis kameralarına yakalanan 2 otomobil sürücüsüne 10 bin lira cezai işlem uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süre ile el konulurken, araçlar da 60 gün trafik men edildi.

10 BİN 20 LİRA PARA CEZASI

Edinilen bilgiye göre, önceki gece Isparta Gökçay Mesireliği'nde drift yaparken şehir polis kameralarına takılan driftçilere rekor ceza yazıldı. Kentte kar yağışının başladığı dakikalarda mesirelik alana giden sürücüler Huzurevi'nin alt kısmında drift yapmaya başladı. Emniyetin kameralarına yakalanan M.K. ve İ.F.A.'nın kullandığı 2 araç asayiş ve trafik ekipleri tarafından durduruldu. Araç sürücülerine 5 bin 10'ar lira olmak üzere toplam 10 bin 20 lira idari para cezası tatbik edildi. Diğer yandan, söz konusu sürücülerin ehliyetlerine 60'ar gün el konulurken, araçları da 60'ar gün trafikten men edildi. KAYNAK:İHA

