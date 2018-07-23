Mesleki yeterlilik belgesinde dolandırıcılık uyarısı

Yanık, mesleki yeterlilik belgesiyle ilgili Türkiye genelinde eğitim ve sınavların başladığını belirterek, "Bursa Oto Galericiler Odası olarak bu süreci takip ettik. MYK'den akredite olmuş 5 firmayla görüştük ve birisiyle de anlaştık. Odamızın rehberliğinde esnafımızın, çıkan yönetmeliğe ve MYK'deki kriterlere uygun bir şekilde mesleki yeterlilik belgesi için müracaatlarını almaya başladık." diye konuştu.

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, galericilerin almak zorunda oldukları mesleki yeterlilik belgesi konusunda dolandırıcılık yapıldığına ilişkin çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek, "Bu konu çok hassas. Her firmadan veya kuruluştan bu belgeyi alma şansınız yok. Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumundan akredite olmuş kuruluşlardan bu belge alınabilir." dedi.

Çok sayıda müracaat olduğunu söyleyen Yanık, "İnsanları doğru yerlere kanalize etmeye çalışıyoruz. Sektör büyük. Bu sektörde çalışan insanları rant kapısı görmek isteyen birtakım yetkisi olmayan kuruluşlara karşı da esnafımızı hem bilgilendiriyoruz hem de elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz. Bursa'da bu senenin sonuna kadar mesleki yeterlilik belgesi almayan arkadaşımız kalmayacak." ifadelerini kullandı.

- "Odamıza çok ciddi anlamda şikayetler geliyor"

Yanık, mesleki yeterlilik belgesiyle ilgili dolandırıcılık olaylarının da ortaya çıkmaya başladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu konuyla ilgili odamıza çok ciddi anlamda şikayetler geliyor ve bilgilenmek için bizi arayanlar var. Bu konu çok hassas bir konu. Her firmadan veya kuruluştan bu belgeyi alma şansınız yok. MYK'den ve TÜRKAK'tan akredite olmuş kuruluşlardan bu belge alınabilir. MYK'nin internet sitesinde akredite edilen kuruluşların listesi var. Oradan herkes görebilir. Şu anda 5 tane akredite edilmiş kuruluş var. Bunların dışında herhangi bir kuruluş veya kişi 'Biz bu belgeyi vereceğiz. Size göndereceğiz. Parayı yatırın.' derse kesinlikle inanmasınlar. Çünkü bu kuruluşlar çok ciddi bir araştırmadan, sıkı bir denetimden geçtikten sonra bu yetkiyi alabilmekteler. Bir eğitim kurumu, 'Ben bu belgeyi vereceğim.' diyemez. Diyenler varsa da bilin ki doğru değil."