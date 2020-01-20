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  4. MESS, metal işçisi için zam teklifini yüzde 8'den yüzde 10'a yükseltti

MESS, metal işçisi için zam teklifini yüzde 8'den yüzde 10'a yükseltti

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 11:53 | Son Güncelleme

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası: - "Çalışma barışı korunarak uzlaşı sağlanması, üretimde durgunluk olmaması amacıyla işçi sendikalarından da çözüm odaklı yaklaşım bekliyoruz"

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 200 işletmedeki 130 bin çalışanı kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'ndeki zam teklifini yüzde 8'den yüzde 10'a yükseltti.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, MESS'in metal sektöründe devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde çözüm odaklı yaklaşımını sürdürdüğü belirtildi.

Anlaşma sağlanması hedefiyle Eylül 2019'dan itibaren geçerli olacak altı ay için ücret artışı teklifini 10 Ocak'ta dönem enflasyonunun üzerinde olacak şekilde yüzde 8'e yükselttiklerini anımsatan MESS, şunları kaydetti:

"Sektörümüz sıra dışı bir dönemden geçiyor. İhracatta, iç satışlarda ve üretimde iki yıl öncesine göre yüzde 50'ye varan düşüşler bulunuyor. İç ve dış pazarlardaki bu koşulların istihdamı ve refahı olumsuz etkilememesi için tüm tarafların adım atması gerekiyor. MESS olarak uzlaşı odaklı yaklaşımımızı koruyoruz ve masada anlaşma sağlamak hedefiyle ücret artışı teklifimizi ikinci kez revize ediyoruz. Dönem enflasyonu yüzde 6 olmasına rağmen ücret artışı teklifimizi yüzde 10'a çıkarıyoruz."

- "Çözüm odaklı yaklaşım bekliyoruz"

Türk Metal ve Özçelik-İş'in sözleşmenin ilk altı ayı için yüzde 26; Birleşik Metal-İş'in ise aynı dönem için yüzde 34 oranında artış talep ettiğini anımsatan MESS, Birleşik Metal-İş'in talebinin söz konusu dönem enflasyonunun 5 katı düzeyinde olduğunu vurguladı.

Sektörün büyüyebilmesinin işletmelerin ayakta kalmasıyla mümkün olacağını vurgulayan MESS, "Maliyetler hızla ve yüksek oranda artarsa, rekabet ettiğimiz ülkelere karşı gücümüzü kaybederiz. Çalışma barışı korunarak uzlaşı sağlanması, üretimde durgunluk olmaması amacıyla işçi sendikalarından da çözüm odaklı yaklaşım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Ülkemizin kazanacağı bir sözleşmede anlaşalım"

MESS, üye şirketlerinin imalat sanayi cirosunun yaklaşık dörtte birini oluşturduğunu ve Türkiye ekonomisine katkısının yıllık 30 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ağırlıkla yurt dışıyla rekabet eden MESS üyeleri, imalat sanayi ihracatının yüzde 39'unu gerçekleştiriyor. Bu nedenle görüşmelerimiz metal sektörünün ötesinde ülke ekonomisi ve ihracat açısından büyük önem taşıyor. Toplu iş sözleşmesi sürecine ulusal sorumluluk bilinciyle yaklaşıyoruz. Uzlaşı için attığımız adımlar ve masada anlaşma çabamıza rağmen işçi sendikalarının aldığı grev kararlarını doğru bulmuyoruz. Masadaki tarafların da ülkemizin de kazanacağı bir sözleşme üzerinde uzlaşı sağlanması gerektiğine inanıyoruz."

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MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi, türkiye metal sanayicileri sendikası, zam teklifi,

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