MESS’ten uzlaşma adımı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) revize teklifinde Eylül 2019’dan itibaren geçerli olacak ilk altı ay için ücret artışı teklifi, yüzde 8’e yükseltildi.

Sendika'dan yapılan açıklamaya göre, MESS, metal sektöründe devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanması hedefiyle önemli bir adım attı.

MESS, metal sektöründeki 200 üye işletmedeki yaklaşık 130 bin çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanması hedefiyle ücret artışı teklifini revize etti. Eylül 2019’dan itibaren geçerli olacak ilk altı ay için MESS’in ücret artışı teklifi, dönem enflasyonu olan yüzde 6 seviyesindeydi. MESS, yüzde 8 olarak revize ettiği teklifini işçi sendikalarına iletti.

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi’nde işverenleri MESS, çalışanları ise Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikaları temsil ediyor. Sözleşmenin ilk altı ayı için Birleşik Metal-İş yüzde 34, Türk Metal ve Özçelik-İş ise yüzde 26 oranında ücret artışı talep etti.

Bu yüksek ücret artışı tekliflerine yönelik MESS’in revizyon talepleri, işçi sendikaları tarafından reddedildi. Yasal müzakere sürecinde ve ardından gelen arabulucu aşamasında uzlaşma sağlanamadı. MESS’in revize teklifini ilettiği son toplu görüşmede de işçi sendikaları yüksek ücret artışı tekliflerinde ısrarcı oldu. MESS, masada uzlaşı için çözüm odaklı yaklaşımını sürdürerek işçi sendikalarıyla görüşmelerine devam ediyor.