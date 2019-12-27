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  4. Meteorolojiden Mehmetçiğe "anlık hava durumu" desteği

Meteorolojiden Mehmetçiğe "anlık hava durumu" desteği

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 09:52 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun: - "Biz Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak silahlı kuvvetlerimize, jandarmamıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda terzi dikişi hizmet veriyoruz. İl, ilçe, belde ve mezra değil, belirlenen bir tepede dahi anlık hava durumu bilgilerini kahraman Mehmetçiğimize ulaştırıyoruz" - "Kurtuluş Savaşı kararlarının tüm dünyaya duyurulmasında AA önemli misyon üstlendi. Ajans, şu anda da bu misyonunu en iyi şekilde gerçekleştirmektedir" - Coşkun, "AA Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Sarıkamış şehitleri anısına", "Bilim ve barış kıtası" ve "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafları seçti

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, güvenlik güçlerine yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda hava durumuna ilişkin "terzi dikişi" hizmet verdiklerini belirterek, "İl, ilçe, belde ve mezra değil, belirlenen bir tepede dahi anlık hava durumu bilgilerini kahraman Mehmetçiğimize ulaştırıyoruz." dedi.

Coşkun, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.

"Haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" isimli fotoğrafını seçen Coşkun, savaşta kazanmak için "düşmanı iyi tanıma", "araziyi iyi analiz etme" ve "havayı iyi takip etme" gibi üç unsur olduğunu söyledi.

Coşkun, ilk iki unsurun güvenlik kuvvetlerinin görevi olduğunu aktararak, "Biz Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak silahlı kuvvetlerimize, jandarmamıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda terzi dikişi hizmet veriyoruz. İl, ilçe, belde ve mezra değil, belirlenen bir tepede dahi anlık hava durumu bilgilerini kahraman Mehmetçiğimize ulaştırıyoruz. Bu operasyonları kahraman Mehmetçiğimiz kazanıyor. Biz buna askeri meteoroloji diyoruz." diye konuştu.

Coşkun, Sarıkamış'ta askerlerin donarak şehit olduğunu hatırlatarak, bugünkü meteorolojik imkanlar olsaydı bunun önlenebileceğine işaret etti. Coşkun, "Bu vesileyle Sarıkamış şehitlerini ve tüm şehitlerimizi rahmetle anmak istiyorum." ifadesini kullandı.

- "Antarktika'da hava sıcaklığını ölçüyoruz"

"Yaşam" kategorisinde oyunu Özge Elif Kızıl'ın Antarktika'da çekilen "Bilim ve barış kıtası" adlı fotoğrafından yana kullanan Coşkun, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü destekleriyle İstanbul Teknik Üniversitesi organizasyonuyla 3. Antarktika Bilim Seferi düzenlendi. İlk iki seferde genel müdürlüğümüz yoktu. Üçüncü seferde biz de dahil olmak istedik. Bir yerde yaşam alanı oluşturabilmeniz için oranın iklimini, meteorolojisini bilmeniz gerekir. Antarktika'da otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurduk, bir arkadaşımızı oraya gönderdik. Şu anda orada istasyonumuz Antarktika'daki hava sıcaklığını ölçüyor."

Coşkun, "Spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi. Bu fotoğrafı çok anlamlı bulduğunu belirten Coşkun, "Dünya bu fotoğrafa taktı. Bu bizim simgemiz, futbolcularımız içinden gelen hareketi yapıyor, ben de bunu Anadolu insanı ve vatandaş olarak destekliyorum." dedi.

- Atatürk'ün Ankara'ya gelişinde kullandığı oda

Coşkun, Sivas Kongresi'nden sonra 27 Aralık 1919'da Ankara'ya dönen Atatürk'ün, Milli Mücadele'nin önemli kararlarını alırken kullandığı odanın da genel müdürlük binalarında yer aldığını belirterek, AA'nın kuruluşunun da gerçekleştiği Atatürk Odası'nı tanıttı. Bu binanın önemine işaret eden Coşkun, "Atatürk Ankara'ya ilk geldiğinde o dönem Ziraat Mektebi olan bu binada oturmuş. Bu bina Kurtuluş Savaşı'nda Genelkurmay Başkanlığı olarak hizmet vermiş. Bu oda özel kararların alındığı kripto odaymış, yan tarafta da Atatürk'ün dinlenme odası bulunuyormuş." diye konuştu.

Binayı 1960'lı yıllardan itibaren Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kullanmaya başladığını anlatan Coşkun, odada yer alan perde, harita, halı, masa ve koltuk gibi eşyaların tamamen orijinal olduğunu ve Atatürk tarafından kullanıldığını söyledi.

Tarihi odada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu, Misak-ı Milli sınırlarının çizilmesi, AA'nın kurulması, isyanların bastırılması gibi kararların alındığını anımsatan Coşkun, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulma aşamaları burada belirlendi ve kalbi de burada attı. Burası halka açık bir müze aynı zamanda. Biz burayı, tarihi yaşatmak için elden de geçirdik." dedi.

Coşkun, AA'nın kuruluşunda görev alan Halide Edip Adıvar'ın da bu binada basınla ilgili çalışmalar yürüttüğünü aktararak, "AA'nın kurulma kararları burada alındığı için bunu da çok önemsiyoruz. Kurtuluş Savaşı kararlarının tüm dünyaya duyurulmasında AA önemli misyon üstlendi. Ajans, şu anda da bu misyonunu en iyi şekilde gerçekleştirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun

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