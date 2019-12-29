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  4. Meteorolojiden yağış ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden yağış ve fırtına uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.12.2019 14:52 | Son Güncelleme

Adana, Mersin ve Antalya'da bu geceden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak bekleniyor - İç Anadolu'yu Doğu Akdeniz'e bağlayan kara yollarında ve Doğu Akdeniz'in yüksek bölgelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor - Batı Karadeniz'in batısı ile Marmara Denizi'de etkili olacak fırtınanın yer yer saatte 90 kilometreye ulaşması öngörülüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, çok kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve fırtınanın bu gece saatlerinden itibaren yurdun çeşitli kesimlerinde etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana, Mersin ve Antalya'da bu geceden itibaren sağanak bekleniyor. Yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenen yağışların yarın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

- Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde "kar" uyarısı

Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile yükseklerinde de bu geceden itibaren yoğun kar yağışı öngörülüyor. Kar nedeniyle başta Ulukışla ile Pozantı arasındaki kara yolu ve geçitler olmak üzere İç Anadolu'yu Doğu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan kara yollarının olumsuz etkilenebileceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerde yarın gece saatlerine kadar yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışı bekleniyor.

Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

- Denizlerde fırtına bekleniyor

Denizlerde de fırtına öngörülüyor. Özellikle Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'in batısında ve Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, 6 ile 8 kuvvetinde (saatte 50 ile 75 kilometre hızında) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (saatte 90 kilometre hızında) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Batı Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden etkisini artıracak rüzgarın, Antalya Körfezi'nde 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Adana antalya Doğu Akdeniz İç Anadolu kar yağış mersin meteoroloji

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