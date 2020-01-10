MetLife Stadyumu, Kron yazılımı Ironsphere'i tercih etti

İSTANBUL (AA) - Kron’un Ironsphere yazılımı, Amerika’daki MetLife Stadyumu’nda kullanılmaya başlandı.

Kron açıklamasına göre, 2016 yılında Kron’un iştiraki olarak ABD’de faaliyete başlayan Ironsphere, Amerika'daki müşteri ağını her geçen gün genişletiyor.

Kron’un global bir yazılım şirketi haline dönüşmesine katkı sağlayan Ironsphere, son olarak ABD’nin en büyük kapasiteye sahip (82.500) stadyumlarından biri olan MetLife Stadyumu tarafından tercih edildi. MetLife Stadyumu’nun siber güvenlik alanındaki "Yetkili Hesap Erişim Güvenliği (PAM)" ihtiyacı Kron’un Ironsphere ürünü tarafından karşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, “Kron’un global bir yazılım şirketi olma vizyonu doğrultusunda ABD’de kurduğu Ironsphere’in, Kuzey Amerika’daki faaliyetlerini giderek artırıyor olması bizim için memnuniyet verici. MetLife Stadyumu ile yapılan anlaşma da, bu yönde önemli bir aşama olarak karşımıza çıkıyor”. ifadelerini kullandı.

