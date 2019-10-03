Metrobüsten yıllık 165 milyon dolar gelir elde ediliyor

Son günlerde yoğunluk, arazılar ve rötarları ile gündeme gelen Metrobüs sistemi dünyanın en büyük ve kalabalık şehirlerinden olan İstanbul’un ulaşımında özel bir yere sahip. Günlük ortalama 950 bin kişiyi taşıyan metrobüs şehrin ulaşımının önemli bir yükünü kaldırıyor. Yapıldığı dönemde eleştirilen sistem, düşük maliyetle yüksek performans gözetilerek hayata geçirildi. Mayıs 2006’da yapımına başlanan Topkapı-Avcılar hattı 17 Eylül 2007’de faaliyete girdi. Metrobüs 8 Eylül 2008’de Avcılar-Zincirlikuyu arasında hizmet vermeye başladı. 3 Mart 2009’da tamamlanarak hizmete giren üçüncü genişletme sonrasında Asya Yakası istikametinde, Avrupa Yakası’ndaki son durak olan Zincirlikuyu’dan ileriye, Asya Yakası’na seferler başladı ve sistem Söğütlüçeşme’ye kadar uzatıldı.



GÜNDE YAKLAŞIK 950 BİN KİŞİ TAŞIYOR

Metrobüs D 100 karayolunun ortasında kendisine ayrılan gidiş ve geliş olmak üzere iki şeritli yolda günde yaklaşık 950 bin kişi taşıyor. Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında faaliyet gösteren mevcut sistem, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçerek İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlıyor.