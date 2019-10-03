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Metrobüsten yıllık 165 milyon dolar gelir elde ediliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.10.2019 11:24 | Son Güncelleme

2007 yılından bu yana İstanbullulara hizmet veren Metrobüs, son günlerde yoğunluk ve yaşanan aksamalarla dikkat çekiyor. Yapıldığı dönemde düşük maliyet, yüksek fayda ve hizmet anlayışıyla hayata geçirilen Metrobüs verdiği hizmet kadar cirosu ile de dikkat çekiyor.

Metrobüsten yıllık 165 milyon dolar gelir elde ediliyor

Son günlerde yoğunluk, arazılar ve rötarları ile gündeme gelen Metrobüs sistemi dünyanın en büyük ve kalabalık şehirlerinden olan İstanbul’un ulaşımında özel bir yere sahip. Günlük ortalama 950 bin kişiyi taşıyan metrobüs şehrin ulaşımının önemli bir yükünü kaldırıyor. Yapıldığı dönemde eleştirilen sistem, düşük maliyetle yüksek performans gözetilerek hayata geçirildi. Mayıs 2006’da yapımına başlanan Topkapı-Avcılar hattı 17 Eylül 2007’de faaliyete girdi. Metrobüs 8 Eylül 2008’de Avcılar-Zincirlikuyu arasında hizmet vermeye başladı. 3 Mart 2009’da tamamlanarak hizmete giren üçüncü genişletme sonrasında Asya Yakası istikametinde, Avrupa Yakası’ndaki son durak olan Zincirlikuyu’dan ileriye, Asya Yakası’na seferler başladı ve sistem Söğütlüçeşme’ye kadar uzatıldı.


GÜNDE YAKLAŞIK 950 BİN KİŞİ TAŞIYOR

Metrobüs D 100 karayolunun ortasında kendisine ayrılan gidiş ve geliş olmak üzere iki şeritli yolda günde yaklaşık 950 bin kişi taşıyor. Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında faaliyet gösteren mevcut sistem, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçerek İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlıyor.

52 kilometre 44 durak ile Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arası 83 dakika
Metrobüs sistemi, toplam uzunluğu 52 kilometre ve 37’si Avrupa, 7’si Anadolu yakasında olmak üzere toplam 44 duraktan oluşuyor. Kesintisiz, tek bir yol üzerinde seferlerin gerçekleştiği Metrobüs’te, farklı duraklar arasında sefer gerçekleştiren 8 farklı hat bulunuyor. Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs hattında yolculuk süresi yaklaşık 83 dakika sürüyor. Haftanın her günü 24 saat süreyle hizmet veren metrobüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İETT tarafından işletiliyor.

Dört farklı etapta tamamlanan metrobüsün toplam maliyeti araçları da dahil yaklaşık olarak 400 milyon dolar oldu. Metrobüs’ün ortalama olarak yapılan bir hesapla günlük cirosu 450 bin dolar yıllık bazda ise toplam ciro yaklaşık 170 milyon dolar.

545 ARAÇLA HİZMET

Metrobüs filosunda 165 kişi kapasiteli 250 Capacity ve 160 kişi kapasiteli 295 Conecto tipi olmak üzere toplam 545 taşıt bulunuyor.

BİR ÇOK ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Metrobüsün ’Sürdürülebilir Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde yapılan ulaşım organizasyonlarında layık görüldüğü birçok uluslararası bir çok ödülü de bulunuyor.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs ciro

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