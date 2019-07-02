FİNANS

Mevduata sigorta limiti 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.07.2019 10:47 | Son Güncelleme

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: "Mevduata sigorta limitinin 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarılması için çalışma başlattık." dedi.

Mevduata sigorta limiti 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarılıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, mevduata sigorta limitini yüzde 50 artışla 150,000 liraya yükseltmek için çalışma başlattıklarını ve Eylül prim dönemi itibarıyla gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Gülal, bankalardan toplanan primlerle 43.5 milyar TL'lik rezerve ulaştıklarını, daha önce 100,000 TL seviyesinde olan mevduat garanti limitinin 150,000 TL olması için çalışma başlattıklarını belirtti.

Bunun yastıkaltı parayı sisteme çekme açısından limite duyarlı mevduat sahipleri noktasında bankacılık sektörüne katkı sağlayacağını düşündüklerini söyleyen Gülal, "Ön istişareleri yaptık. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu çalışmayı başlatmıştık. Yasal olarak BDDK, Hazine, TCMB gibi kurumlara uygunluk yazılarını gönderdik. Eylül primlerinin yeni sistemle olmasını bekliyoruz" dedi.

KAYNAK:REUTERS

TASARRUF MEVDUATI VE KATILIM FONU SİGORTASI NEDİR?

Tasarruf mevduatı ve katılım fonu sigortası, mevduat ve katılım fonu toplamaya yetkili mevduat ve katılım bankalarının (kredi kuruluşlarının) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından faaliyet izinlerinin kaldırılması durumunda, mevduat ve katılım fonu hak sahiplerinin maruz kalacağı kayıpların devlet veya bu amaçla kurulmuş özel bir kurum tarafından kısmen ya da tamamen ödenmesinin garanti edilmesidir. Türkiye'de mevduatın ve katılım fonlarının sigortalanması yetki ve görevi kamu tüzel kişiliğini haiz Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aittir.

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TMSF Başkanı Muhiddin Gülal Mevduat sigorta limiti

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