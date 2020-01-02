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  4. Mevsiminin geçmesi üzümü zam şampiyonu yaptı

Mevsiminin geçmesi üzümü zam şampiyonu yaptı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 13:26 | Son Güncelleme

İTO verilerine göre Aralık ayında yüzde 35,35 yükselişle fiyatı en çok artan ürün ‘üzüm’ olurken en çok azalan ise yüzde 15,90 ile ‘portakal’ oldu.

İTO verilerine göre Aralık ayında yüzde 35,35 yükselişle fiyatı en çok artan ürün ‘üzüm’ olurken en çok azalan ise yüzde 15,90 ile ‘portakal’ oldu. Üzümdeki fiyat artışı sezonunun bitmesine bağlandı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Aralık ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.Buna göre, Aralık ayında yüzde 35,35 yükselişle fiyatı en çok artan ürün ‘üzüm’ olurken en çok azalan ise yüzde 15,90 ile ‘portakal’ oldu.
İTO’nun açıkladığı verilerin ardından Pazar esnafı da yaşanan zam oranları ile ilgili görüşlerini belirttiler.
“Üzüm mevsimi bitince fiyatı pahalılaştı”
Üzümün mevsiminin geçmesinden ve buna bağlı olarak ürünün azalmasından dolayı pahalılaştığını söyleyen Pazar esnafı İdris Yıkılmaz, “Geçen ay üzüm daha çok geliyordu, üzüm mevsiminin sonuna gelmesinden dolayı fiyatları da pahalandı. Geçen ay 50 kasa üzüm satıyorsak bu ay 10-15 kasa satabiliyoruz. Üzüm sezonu bitti, ürün azaldığı için fiyatı pahalandı. Geçen ay 5-6 liraya sattığımız üzümü bu ay 10 liraya satıyoruz” sözlerini ifade etti.
"Fiyatlar ucuz olduğundan dolayı vatandaşlar memnun"
Portakalın fiyatının azalmasından bahseden Pazar esnafı Şahin Yıkılmaz ise “Antalya’dan gelen portakalın bolca üretilmesinden dolayı portakal ucuz. Portakal geçen aya göre de ucuzladı. Fiyatı ucuzlayınca 1 kilo alan vatandaş 4-5 kilo alıyor. Fiyatlar ucuz olduğundan dolayı vatandaşlar memnun. Üzüm ise mevsimlerden dolayı sonu geliyor, her yerde bulunmuyor. Bu yüzden üzümün fiyatı pahalılaştı” diye konuştu.
Fiyatında artış ve azalış yaşanan diğer ürünler
Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 34,11 ile taze fasulye, yüzde 24,71 ile salatalık, yüzde 22,93 ile domates, yüzde 20,84 ile yeşil soğan, yüzde 17,04 ile konutla ilgili harcamalar grubundan fuel oil oldu.
Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler ulaştırma harcamaları grubundan; yüzde 9,13 ile şehirlerarası otobüs, yüzde 8,88 ile gıda harcamalarında muz, yüzde 8,59 pırasa, yüzde 4,63 ile karnabahar ve yüzde 4,04 ile lahana oldu.

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