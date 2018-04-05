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Mevzuata uymayana 1 milyon ceza kesildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2018 11:19 | Son Güncelleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca akaryakıt sektöründe mevzuata aykırı hareket edenlere 1 milyon 105 bin 703 lira ceza verildi.

Mevzuata uymayana 1 milyon ceza kesildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) akaryakıt sektöründe mevzuata aykırı hareket edenlerle ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal edilmesi, yeniden satış amacıyla akaryakıt satışı yapılarak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi, otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi, otomasyon sistemine müdahale edilmesi, akaryakıt istasyonunda başka dağıtıcıya ait işaretler bulundurulması, akaryakıt numunelerinin yeterli şart seviyede ulusal marker içermemesi ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olması ve numunelere yağ ve solvent karıştırılarak tağşiş edilmesi gibi nedenlerle 10 akaryakıt şirketi ile bir gerçek kişiye toplam 1 milyon 105 bin 703 lira ceza uygulandı.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Trans Atlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd, Diyarbakır'da bir sahada petrol işletme ruhsatı almak için başvuruda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
epdk akaryakıt
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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