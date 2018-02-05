FİNANS

Meyvesi 50 kuruş, kabuğu 4 lira

05 Şubat 2018 10:54

Portakalın bahçede kilosu 50 kuruşa inince, narenciye üreticisinin yeni umudu kilosu 4 liradan alıcı bulan portakal kabuğu oldu.

Meyvesi 50 kuruş, kabuğu 4 lira

Türkiye’de narenciyenin anavatanı sayılan Çukurova bölgesinde portakalın bahçede kilosu 50 kuruşa inince, narenciye üreticisinin yeni umudu kilosu 4 liradan alıcı bulan portakal kabuğu oldu.

 
Narenciye tarımının yoğun olarak yapıldığı Adana, Kadirli, Kozan ve çevre ilçelerde bu yıl portakal fiyatlarında umduğunu bulamayan çiftçilerin yeni umudu portakalın kabuğu oldu. Portakal, bahçede kilosu 50 kuruşa kadar düşerken, portakalın kurutulmuş kabuğunun fiyatı ise piyasada 4 TL’ye kadar alıcı buluyor.
 
 
Gıda, kozmetik, ilaç sanayi gibi sektörlerde hammadde olarak kullanılan portakalın kabuğu yurt içi piyasada alıcı bulduğu gibi Almanya, Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. Kabuğu portakaldan daha çok rağbet görünce bu alanda yeni iş sektörleri oluşuyor.
 
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde portakal kabuğu alım satımı yapan Mikail Sarıgül, önceki yıllarda bölgede 20-30 ton arası portakal kabuğu ihracatı yapılırken bu yıl sadece Kadirli ve Kozan ilçelerinden 300 ton portakal kabuğunun yurt içi ve yurt dışı piyasasına satıldığını belirtti.
 
Evlerde tüketilen portakalın kabuğunu toplayarak 10 yıl önce bu sektöre girdiğini belirten Sarıgül, önceleri sadece küçük çapta alım satım yapılan sektörde şu anda portakal kabuğunun sanayi ürünü olma yolunda ilerlediğini söyledi. Portakal kabuğunun ilk kurutulmasından ihracatına kadar geçen aşamalar hakkında da bilgiler veren Sarıgül, "Portakal kabuğunu iki şekilde temin ediyoruz. Mahallelerden, köylerden portakal kabuğu toplayan birçok kişi bu kabukları bize getiriyor ya da narenciye üreticisinden portakalı alıp, biz kabuğunu soyduruyoruz. Normal hava şartlarında portakal kabuğu güneşte 3 günde kurur. Daha sonra biz kuruyan bu kabukları çöpünden ve çürümüş kabuklardan temizleriz. Sonra kuruyan kabukları çuvallara doldurarak sevkiyata hazır hale getiririz. Portakal kabuğu alım satımı yapan üreticilerin gerek devlet kuruluşları, gerekse özel sektör tarafından mutlaka desteklenmemiz lazım. Şu anda biz sanayileşme yolunda ilerliyoruz. Bizim yanımızda yevmiye usulü onlarca çalışan var. Ancak biz hala kabuğu el yordamıyla işliyoruz. Narenciye Çukurova bölgesinin ürünü. Ancak herhangi bir ekipmanımız olmadığı için kuruttuğumuz bu kabuklar İç Anadolu’da işleniyor. Bizler desteklendiğimiz takdirde Kadirli’ye kuracağımız bir tesisle portakal kabuğunu ilçe ekonomisi için bir fırsata dönüştürebiliriz" dedi. İHA
15.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları13 yorum
  • 60 Oy
    haaaah tamam artık memlekette portakalda bulunmaz gerçi portakalı elli kuruşa alamayaoruv kisu iki ile üçlira arasında ama demekki üretici napacak portakalı soyup kabuğunu alacak kendisinide baş ucuna koyacak tabi kilosunu elli kuruşa toptancıya vereceğine kabuğunu dört liraya alıcısına verir bizde portakalı ithal ederiz yunaanistandan falan eh o zamanda klosu onliraya çıkar heral ne güzel ülke ne güzel ekonomi olur demi hem ne olacak zaten memleketin öz evladına ne var herşey müslüman kardeşlerimiz için değilmi
    CEVAP VER
  • 37 Oy
    gülermisin ağlarmısın.
    CEVAP VER
  • 42 Oy
    ne hallere kaldı bu ulke
    CEVAP VER
  • 24 Oy
    Bahçe de 50 krş ama seyyar satıcılar bile Kayseri'de 2 TL'ye satıyor portakalı.
    CEVAP VER
  • 9 Oy
    sezonunda 2 tl nin altında satılmadı bu mandalina portakal üreten hamallık etmekten başka bir şey yapmıyor aracılar malı götürüyor ne diyelim
    CEVAP VER
  • 8 Oy
    Olan yine benim ciftci kardesime oluyor 3 tl den aliyoruz uretici kardesim ne yapsa hakli mazot olmu kac para
    CEVAP VER
  • 6 Oy
    show men doktorlar olduk sıra bu iş böyle. doğal sebze meyve urettirmezler ama kabuğunda şifa var derler.
    CEVAP VER
  • 2 Oy
    çekirdek kabuğuda bir işe yarasada bizde zengin olsak. her akşam çekirdek yiyiyoruz.... :)
    CEVAP VER
  • 2 Oy
    hey gidi hey eskiden toprak yasasıyla halkı çiftçiliğe yönlendirip ürün alan üretim yapan üreten türkiye den sadece tüketen türkiyeye geçtik gözümüz aydın yetmiyormuş gibi termit santrallerle abuk zubuk projelerle köylünün arazilerine istimlah koyuyolar aç gözlüler
    CEVAP VER
  • 1 Oy
    Pazarda artik kabuk satilir portakalda yiyemyiz seneye :)
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    portakal bahçede 50 kuruş ise biz niye 5 liraya yiyoruz. İdarecileri bu kadar adi bir memleket yer yüzünde başka yoktur.
    CEVAP VER
  • 1 Oy
    kilosu .-50 krş.tan 10 kg. portakal eder 5.- tl., 10 kg. portakalın kabuğu soyulup kurutulunca anca 1 kg. gelir. onunda yapacağı 4.- tl. ha ayvaz kasap, ha kasap ayvaz.
    CEVAP VER
  • 20 Oy
    Heeeee iyimiş alay etmeyın mılletle
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın