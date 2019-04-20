'Mezopotamya Mücevher Fuarı' kapılarını açtı

Körtik Tepe'den çıkan ürünlere bakıldığında yaklaşık 7 bin yıl önce insanların bu bölgede takı taktığının görüldüğüne işaret eden Kaya, "Diyarbakır, Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı için ideal bir kent. Fuarcılıkta bölge ve Orta Doğu'nun merkezi konumuna geliyoruz. Bu fuarın Orta Doğu'yu kapsayacak şekilde büyüyeceğine eminiz. Hem Diyarbakır hem de Orta Doğu'da bu fuarı düzenleyecek altyapıyı birlikte oluşturacağız." diye konuştu.