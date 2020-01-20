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  4. Michelin, Bulung Lojistik ile iş birliği gerçekleştirdi

Michelin, Bulung Lojistik ile iş birliği gerçekleştirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 11:53 | Son Güncelleme

Bulung Lojistik’in araç filo lastik yönetimi, verimliliği, güvenliği ve bakımını Michelin üstlenecek

İSTANBUL (AA) - Michelin, Viyana merkezli lojistik şirketi Bulung Lojistik ile işbirliği gerçekleştirdi.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, yapılan anlaşma ile araç filosunun lastik yönetimi, verimliliği, güvenliği ve bakımı Michelin tarafından gerçekleştirilecek.

Bu iş birliği ile Bulung Lojistik’in araç filo lastik yönetimi, verimliliği, güvenliği ve bakımını Michelin üstlenecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Michelin Service and Solutions Ülke Müdürü Ali Yalçın, şunları kaydetti:

"Michelin ekibi olarak sunduğumuz yol yardımı, lastik bakımı – denetimi hizmetlerimiz, yakıt tasarruflu lastiklerimiz sayesinde filolar çevreye duyarlı şekilde güvenli ulaşım sağlamaya devam edecek. Operasyonel mükemmellik sağlamaya odaklanan Michelin ekibi, filonun işlerini kolaylaştıracak ve filo kaynaklarını optimize ederek operasyonel maliyetleri düşürecek, tam güvenlik sağlayacak.

Çevre ile ilgili sürekli artan endişeleri görünce, pazardaki çevre dostu ulaşım süreçlerini entegre etmeyi hedefleyen Bulung Lojistik’e yakıt tasarrufu için tasarlanan lastiklerimiz sayesinde, en çevreci çözümleri de sunuyoruz. Böylece Bulung Lojistik’in verimliliğini artırırken diğer yandan da karbondioksit emisyonunu minimuma indireceğiz. Avrupa’da 80 yıldır toplam 20 ülkede devam eden Effitire hizmetlerimizi lojistik sektörünün hızla büyüyen şirketlerden Bulung Lojistik ile sürdürmekten gurur duyuyoruz. Yapılan anlaşma kapsamında Bulung Lojistiğe 360 derece hizmet vereceğiz. Eminim ki Michelin olarak teknolojik ve yenilikçi duruşumuz işbirliğimiz süresince çok büyük avantajlar sağlayacak."

Bulung Lojistik Genel Müdürü Albert Papo ise Bulung Lojistik’in modern filosu ile güven ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuğunu belirtti.

Papo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bulung Lojistik olarak modern filomuzla güven ve müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. İlk günden itibaren ana hedefimiz, birikmiş teknik bilgimizi ve teknolojiyi kullanarak farklı sektörlerde faaliyet gösteren tüm yerli ve yabancı müşterilerimiz için entegre bir lojistik hizmeti ve çözümleri oluşturmaktır. Bulung Lojistik olarak müşterilerimize komple lojistik hizmetlerin yanı sıra gümrükleme çözümleri ve müşterilerimiz adına yasal prosedürlerin eksiksiz şekilde yürütülmesini amaçlayarak, ithalat ve ihracat sürecini profesyonel danışmanlar aracılığıyla titizlikle sonuçlandırıyoruz. Michelin ile yaptığımız bu anlaşmanın karşılıklı fayda sağlayarak, bugüne kadar sürdürdüğümüz kaliteli hizmet anlayışımızı destekleyeceğine inanıyoruz."

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