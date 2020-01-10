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  4. Michelin Türkiye, Anadolu Efes Spor Kulübü'nün resmi lastik tedarikçisi oldu

Michelin Türkiye, Anadolu Efes Spor Kulübü'nün resmi lastik tedarikçisi oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 14:18 | Son Güncelleme

Michelin Türkiye, Anadolu Efes'in maç günlerinde, Sinan Erdem Spor Salonu'nda pek çok etkinlik de gerçekleştirecek. Bu kapsamda en önemli organizasyon ise sürücüleri bilgilendirecek "Michelin Uzun Ömürlü Performans" etkinlikleri olacak

İSTANBUL (AA) - Michelin Türkiye, sportif başarılarının yanı sıra partnerlik anlaşmalarıyla Türk basketboluna öncülük eden Anadolu Efes Spor Kulübü ile partnerlik anlaşmasını hayata geçirdi ve kulübün resmi lastik tedarikçisi oldu.

Michelin Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes Spor Kulübü takım otobüsü, yüzde 15 uzun mesafe performansı, kilometre başına düşük tüketim ve tüm yol koşullarında üstün yol tutuşu sağlayan Michelin X Multi Z ve yüzde 20 uzun kilometre performansı sunan X Multi D ile donatılacak.Partnerlik anlaşması doğrultusunda çeyrek asra yakın zamandır Türk tüketicisiyle birlikte olan Michelin Türkiye, Anadolu Efes Spor Kulübü'nün "Resmi Lastik Tedarikçisi" oldu.

2019-2020 sezonunda farklı sektörlerden pek çok saygın marka ile partnerlik anlaşmalarına imza atan Anadolu Efes 171 ülkede, kurulduğu günden bu yana yakıt tüketimini azaltmak, lastik ömrünü uzatmak ve doğaya geri dönüşü en zararsız olan ham maddeyi kullanmak hedefi ile hareket eden Michelin ile, Türk basketbolunun büyümesi için çok önemli bir iş birliğine imza attı.

Gerçekleştirilen resmi lastik tedarikçiliği anlaşması, Anadolu Efes Spor Kulübü ve Michelin gibi iki öncüyü bir araya getirmiş oldu.

Michelin Türkiye, Anadolu Efes'in maç günlerinde, Sinan Erdem Spor Salonu'nda pek çok etkinlik de gerçekleştirecek. Bu kapsamda en önemli organizasyon ise sürücüleri bilgilendirecek "Michelin Uzun Ömürlü Performans" etkinlikleri olacak.

Sinan Erdem Spor Salonu otoparkında yapacağı testler doğrultusunda sürücülere lastik ayarları konusunda çok önemli tavsiyeler verecek olan Michelin Türkiye, sürücülerin daha uzun ömürlü ve güvenli sürüş deneyimi ile buluşmasını sağlayacak. Ayrıca Anadolu Efes oyuncuları da Michelin Türkiye'nin sürücüleri bilgilendiren içerik çalışmalarında yer alacak.

Michelin Türkiye, maskotu Bibendum ile Anadolu Efes Spor Kulübü maskotu Çaylak'ı bir araya getirecek eğlenceli etkinlikleri de Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçlarda hayata geçirecek.

Ayrıca Anadolu Efes maçlarındaki en başarılı oyuncuların istatistiklerinin basketbolseverlerle paylaşıldığı "Michelin Maçın En Uzun Ömürlü Performansı" içerikleri de yayınlanmaya devam edecek. Anadolu Efes Spor Kulübü ve Michelin Türkiye, 2019-2020 sezonu boyunca basketbolseverlerin hayatına dokunacak çalışmalar gerçekleştirecek.

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