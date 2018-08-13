FİNANS

Midye tarlasında hasat sürüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.08.2018 13:13 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli midye üretim merkezlerinden Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 18 ay önce halatlara ekilen ve olgunlaşması tamamlanan midyenin hasadı sürüyor.

Midye tarlasında hasat sürüyor

Sokak lezzetleri arasında yer alan, içerisine baharatlı pirinç pilavı doldurularak tüketilen midye, 18 ay sonra tam olgunluğa ulaşınca hasat ediliyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir midye üretim çiftliğinin su ürünleri mühendisi ve tesis sorumlusu Erdil Uzunoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılından beri söz konusu tesiste midye üretimin gerçekleştiğini söyledi.

Uzunoğlu, midye çiftliğinin deniz üzerinde 50 bin metrekarelik alanda kurulu olduğunu belirterek, yılda bin ton midye ürettiklerini anlattı.

Üretimin 300 tonunun işlenerek AB ülkelerine ihraç edildiğini vurgulayan Uzunoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Midye çiftlikleri ülkemizde yeni gelişiyor. Üniversite kanallarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Ülke olarak bunu geliştirebilirsek su ürünleri konusunda ilerleriz. Sadece balıkçılıkla değil, midye ve diğer üretimlerle su ürünleri ihracatımızı yükseltiriz. Türkiye'de bizimle beraber 5 bin tonluk çiftlik üretimi var. Ancak tüketim çok fazla, 150-200 bin ton civarında. Bu tüketim genellikle sağlıksız koşullarda üretimi yapılan midyelerden oluşuyor. Amacımız sağlıklı midyeyi piyasaya arz etmek ve halkımızın sağlıklı midye tüketmesini sağlamak."

"Balık çiftlikleri gibi değiliz, dışarıdan yem vermiyoruz"

Uzunoğlu, midyenin suyu süzerek beslendiği için su kalitesini iyileştirdiğini anlatarak, "Doğaya zarar vermeden ekolojik bir üretim gerçekleştiriyoruz. Balık çiftlikleri gibi değiliz, dışarıdan yem vermiyoruz. Midye, tamamen suyu süzerek sudaki planktonik organizmalarla besleniyor. Erdek'te yaptığımız araştırmalarda deniz suyunun temiz olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Son teknolojiyle üretim yaptıklarını belirten Uzunoğlu, şöyle devam etti:

"Üretim iki aşamadan gerçekleşiyor yavru ve anaç olarak. İlk önce kış aylarında kolektörlerimizle midyelerin püsküllü halatlara tutunmasını sağlıyoruz. Sonra belli bir boya gelince önce yavru hasadı yapılıyor. Daha sonra bunların ekimi gerçekleşiyor. Bir midye tam olgunluğa 18 ayda ulaşıyor. Kış aylarında yavruyu topluyoruz, onları ekim yapıyoruz. İlk bahardan sonra da kış ayları başına kadar hasadımız sürüyor."

midye

Uzunoğlu, midyenin iç piyasaya kilogram bazında 4-12 liradan satışa sunulduğunu ifade ederek, "Yurt dışına ise işleyip 5-6 avrodan satıyoruz. Ülkemiz için çok ciddi bir girdi aslında. Ülkemiz kazanıyor, milli yatırımcı kazanıyor." dedi.

"Sağlıklı bir üretim gerçekleştiğini gözlemliyoruz"

Midye çiftliğinde dalış gerçekleştiren ünlü sualtı fotoğrafçısı ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan da Erdek Körfezi ile ilgili daha önce kitap çalışması yaptıklarını anımsattı.

midye2

Ceylan, şimdi de sualtı yaşamını tanıtım filmiyle aktaracaklarını dile getirerek, "Midyeyi çok severim. Midyelerin içinde dalış yapıp yüzmek, çekim gerçekleştirmek çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Dalış ekibinde yer alan Değirmendere Sualtı Topluluğu Spor Kulübü Başkanı Murat Kulakaç da 32 yıldır aktif dalgıçlık yaptığını söyledi.

Kulakaç, Bandırma ve Erdek körfezlerinde uzun süredir araştırma yaptıklarını anlatarak, "Midyeler deniz suyunu süzerek temizliyor. Deniz temizliğine katkısı olan bir canlı türü." ifadelerini kullandı.

PARTNERÜnlü model sahile inince...Ünlü model sahile inince...
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Kur artışları ekonomik temeli olmayan siyasi nedenlidir TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Kur artışları ekonomik temeli olmayan siyasi nedenlidir
'Mevduat çıkışı söz konusu değil''Mevduat çıkışı söz konusu değil'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Midye hasadı Edremit Balıkesir

En Çok Okunan Haberler

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

SPK: Sermaye piyasalarının etkin işleyişi için tüm tedbirler alınmaktadır

SPK: Sermaye piyasalarının etkin işleyişi için tüm tedbirler alınmaktadır

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan önemli Almanya açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan önemli Almanya açıklaması

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Kur artışları ekonomik temeli olmayan siyasi nedenlidir

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Kur artışları ekonomik temeli olmayan siyasi nedenlidir

'Mevduat çıkışı söz konusu değil'

'Mevduat çıkışı söz konusu değil'

Bin dolar bozdurana 3 gün ücretsiz tatil

Bin dolar bozdurana 3 gün ücretsiz tatil

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (13 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (13 Ağustos 2018)

SPK: Sermaye piyasalarının etkin işleyişi için tüm tedbirler alınmaktadır

SPK: Sermaye piyasalarının etkin işleyişi için tüm tedbirler alınmaktadır

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.