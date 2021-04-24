Migros, Biçen, Carrefour hafta sonu çalışma saatleri | Marketler hafta sonu kaça kadar açık?

Daha önce 21:00 olan sokağa çıkma kısıtlaması saati, kısmi kapanma döneminde 19:00’a çekildi. Alınan bu karar ile birlikte Migros, Biçen, Happy Center, Carrefour gibi birçok zincir market de hem hafta içi hem de hafta sonu yani cumartesi pazar günü belli saatlere kadar hizmet verecek.

MİGROS, BİÇEN, CARREFOUR MARKET HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ



Türkiye’de uygulanan kısmi kapanma kararı ile birlikte alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı kapsamında marketlerin açılış ve kapanış saatleri de belli oldu. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre; cuma günü akşam saat 19:00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, pazartesi sabah saat 05:00’te sona erecek.

Hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında açık olan market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar uygulanacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Kısmi Kapanma’ konulu genelgesi kapsamında şehirdeki Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nın 17.00’de, AVM ve zincir marketlerin 17.30'da faaliyetlerini sonlandıracağını, ramazan ayı boyunca Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve sanayi tesislerinde de 1. vardiyanın 17.00'de bitirileceğini açıkladı.