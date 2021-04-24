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Migros, Biçen, Carrefour hafta sonu çalışma saatleri | Marketler hafta sonu kaça kadar açık?

24.04.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de uygulanan koronavirüs kısıtlamaları kapsamında kısmi kapanma kararı alınmıştı. Kısmi kapanma kararının uygulandığı Ramazan ayı içerisinde Migros, Biçen, Carrefour gibi marketlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri yeniden düzenlendi.

Migros, Biçen, Carrefour hafta sonu çalışma saatleri | Marketler hafta sonu kaça kadar açık?

Daha önce 21:00 olan sokağa çıkma kısıtlaması saati, kısmi kapanma döneminde 19:00’a çekildi. Alınan bu karar ile birlikte Migros, Biçen, Happy Center, Carrefour gibi birçok zincir market de hem hafta içi hem de hafta sonu yani cumartesi pazar günü belli saatlere kadar hizmet verecek.

MİGROS, BİÇEN, CARREFOUR MARKET HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ


Türkiye’de uygulanan kısmi kapanma kararı ile birlikte alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı kapsamında marketlerin açılış ve kapanış saatleri de belli oldu. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre; cuma günü akşam saat 19:00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, pazartesi sabah saat 05:00’te sona erecek.

Hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında açık olan market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar uygulanacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Kısmi Kapanma’ konulu genelgesi kapsamında şehirdeki Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nın 17.00’de, AVM ve zincir marketlerin 17.30'da faaliyetlerini sonlandıracağını, ramazan ayı boyunca Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve sanayi tesislerinde de 1. vardiyanın 17.00'de bitirileceğini açıkladı.

Çarşı, AVM, zincir market ve OSB'lerin kapanış saatlerine ilişkin yazılı açıklama yapan Vali Yerlikaya, salgına karşı toplumun tüm kesimleriyle beraber topyekün verilecek mücadelenin önemini vurguladı.

Migros, Biçen, Carrefour hafta sonu çalışma saatleri | Marketler hafta sonu kaça kadar açık

HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Daha evvel yayınlanan genelgede, ‘Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler dışında) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler de saat 10.00'da açılacak.’ ifadeleri paylaşılmıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada zincir marketlerin İstanbul’da 17.30’da faaliyetlerini sona erdireceğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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