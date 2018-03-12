Migros, Makro Market ile Uyum Marketler için ön görüşmeler yapıyor

Migros'un Uyum Marketleri satın almak için görüşmeler yaptığına dair haberler dün basında yer almıştı.

Migros'tam KAP'a yapılan açıklamada, "Makro Market A.Ş. ile ağırlıklı olarak Uyum Marketler için yapılan görüşmeler ön görüşmeler niteliğinde olup bu yönde şirketimizce alınmış bir karar ya da mevcut durumda kamunun bilgilendirilmesini gerektirecek somut bir gelişme bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada şirketin uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda, sektöründeki çeşitli fırsatları sürekli olarak değerlendirdiği ifade edildi. (Reuters)