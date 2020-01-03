Milenyum kuşağı daha az borçlanarak gayrimenkul sahibi oluyor

İSTANBUL (AA)- Coldwell Banker Global Luxury raporuna göre milenyum kuşağı 2030 yılında bugünün beş katı daha fazla zenginliğe sahip olacak ve gayrimenkul sektörüne yatırdıkları servet bir önceki nesle göre yüzde 30 artış göstermiş durumda.

Coldwell Banker’dan yapılan açıklamaya göre, asırlık marka Global Luxury Programı kapsamında satış profesyonellerine lüks konut eğitimleri veriliyor ve bu bilgi, birikimi yeni girişimcilere de aktarılarak sektöre derinlik kazandırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coldwell Banker Global Luxury Eğitmeni Aylin pelin Onar, verilen eğitimler, lüks konut satışı ve milenyum neslinin gayrimenkul satın alma davranışları konusunda açıklamalarda bulundu.

Onar, Coldwell Banker Global Luxury Programı tarafından yayınlanan rapora göre milenyum kuşağının 2030 yılında bugünün beş katı daha fazla zenginliği sahip olacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Milenyum kuşağı 20 ile 40 yaş gurubunu içeren bir jenerasyon. Baby boomers dediğimiz jenerasyonun ardından dünya ekonomisin resesyona uğradığı bir dönemde dünyaya gelmiş ve daha önce ki kuşağın servet aktarımında bulunduğu bir jenerasyon. Daha az borçlanmaya giden, evlilik ve çocuk tercihlerini erteleyen daha farklı bir yapıdan bahsediyoruz.