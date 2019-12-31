FİNANS
  4. Milletvekili Mustafa Esgin’den 2020 mesajı

Milletvekili Mustafa Esgin’den 2020 mesajı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 12:34 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin’in yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Mustafa Esgin’den 2020 mesajı

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin’in yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Esgin, “2020 yılı yepyeni ve büyük hedeflere koşan Türkiye ve Bursa’nın yılı olacak” dedi.
Esgin, mesajında, “Ülkemiz, Bursa’mız ve milletimiz bakımından çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2019 yılını geride bırakıyor, yeni ümitler, yeni yatırımlar ve yeni hedefler eşliğinde 2020 yılına giriyoruz” diye konuştu.
Bursa’nın, bilhassa 2019 yılının ikinci yarısından itibaren sağlıktan ulaşıma, sanayiden tarıma, gençlik ve spordan çevre ve şehircilik yatırımlarına, sosyal hizmetlerden belediyecilik hizmetlerine kadar her alanda yeni ve büyük yatırımların yaşandığı bir yıl olduğunun altını çizen Milletvekili Mustafa Esgin, 2020 yılı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Bursa, kadim medeniyetinden aldığı tarihî gücü, doğal güzellikleri, verimli ovaları, güçlü sanayii ve özellikle birlik ve beraberlik içerisindeki insanımızla, inanıyorum ki 2020 yılında da Türkiye’nin her alanda öncü şehirlerinden birisi olacaktır. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerçekleşen yerli otomobil yatırımının Bursa’mızda yapılacak olması da bunun en somut örneklerinden birisidir. İnanıyorum ki, tarım, sanayi, turizm ve ekonominin güçlü şehri Bursa, 2020 yılında katma değerli üretimiyle ihracatını 15 milyar dolar seviyelerinden çok daha yukarılara çıkaracak, istihdamını da katlayarak arttıracaktır. Yine içtenlikle inanıyorum ki, Türkiye güçlü kalkınma ve büyüme hamlelerini birer birer gerçekleştirerek dünya sahnesinde kendine yakışan en ideal yeri alacaktır. Çünkü biz büyük ve erdemli bir medeniyetin mensuplarıyız. Şairin dediği gibi kökü mâzîde olan âtîyiz. 2020, yepyeni ve büyük hedeflere koşan Türkiye ve Bursa için kilometre taşı bir yıl olarak tarihe geçecektir. Bu duygularla, 2020’nin kazasız, belasız, afetsiz ve hayırlarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. 2020’nin mazlum coğrafyaların umutları doğrultusunda dünyada âdalet, barış, özgürlük ve huzur yılı olmasını diliyorum. Bursalıların ve bütün milletimizin yeni yılını tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve esenlik dileklerimle sevgi ve saygılar sunuyorum.”

Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular
ATO heyeti, İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’ndeATO heyeti, İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde
BTSO Başkanı Burkay: Türkiye tüm ekonomik göstergelerde güçlü bir atılım yapacakBTSO Başkanı Burkay: Türkiye tüm ekonomik göstergelerde güçlü bir atılım yapacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kritik kanun resmen yürürlükte

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kritik kanun resmen yürürlükte

Simit Sarayı’ndan iddialarla ilgili açıklama

Simit Sarayı’ndan iddialarla ilgili açıklama

Yeni rekor geldi! İşte o sayı

Yeni rekor geldi! İşte o sayı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Bakan Varank: TSE aracılığıyla 487 helal belge verdik

Bakan Varank: TSE aracılığıyla 487 helal belge verdik

ATO heyeti, İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde

ATO heyeti, İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde

BTSO Başkanı Burkay: Türkiye tüm ekonomik göstergelerde güçlü bir atılım yapacak

BTSO Başkanı Burkay: Türkiye tüm ekonomik göstergelerde güçlü bir atılım yapacak

‘Demirkent Ödülleri’ törenine geri sayım

‘Demirkent Ödülleri’ törenine geri sayım

Burkay: “Yeni bir büyüme ve kalkınma hamlesinin eşiğindeyiz”

Burkay: “Yeni bir büyüme ve kalkınma hamlesinin eşiğindeyiz”

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.