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  4. Milletvekillerine dağıtılan "akıllı ajanda" el yazısını da tanıyacak

Milletvekillerine dağıtılan "akıllı ajanda" el yazısını da tanıyacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Ajandaya eklenecek "el yazısı tanıma özelliği" sayesinde, elle yazılan notlar metin formatına dönüştürülecek - Outliers Notebook İş Geliştirme ve Satış Müdürü Oya Paktaş: - "Milli Eğitim Bakanlığına da bu kapsamda defter üretmek istiyoruz. Bir öğrenci yıllar boyunca aynı defteri tekrar tekrar kullanabilecek" - "Şirket olarak yeni ve farklı projeler üzerinde de çalışıyoruz. Aktif olan en büyük projemizden birisi AirCar. Türkiye'nin yerli ve milli uçan arabasını üretiyoruz. Projemiz yurt dışından bir sermaye grubundan fon desteği aldı. Uçan arabamızı 6 ay sonra insanlı olarak uçuşa hazırlamayı düşünüyoruz"

DENİZ ÇİÇEK - TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından milletvekillerine hediye edilen "akıllı ajanda", eklenecek yeni özellik sayesinde elle yazılan notları metin formatında bilgisayara aktaracak.

Akıllı ajanda, gençler tarafından kurulan Outliers Notebook şirketi tarafından geliştirildi.

Outliers Notebook İş Geliştirme ve Satış Müdürü Oya Paktaş, AA muhabirine, şirketin faaliyetleri ve akıllı ajandaya ilişkin bilgi verdi.

Akıllı ajanda fikrinin, şirket kurucusu Eray Altunbozar tarafından geliştirildiğini belirten Paktaş, "Ajanda için Malcolm Gladwell'in Outliers isimli kitabından esinlenildi. Outliers 'Çizginin dışında' demek. Biz de çizgi dışı bir ürün yaratmak istedik. Şirketimizin adı da buradan geliyor. Bu ajanda projesiyle ağaçların kesilmesini engellemek ve sıfır atık çalışmalarına katkı sağlamayı amaçladık." dedi.

TBMM'yi ziyaret ederek ajandayı tanıttığını, projenin TBMM Başkanı Şentop'a kadar ulaştığını ve beğenildiğini vurgulayan Paktaş, Meclisin sıfır atık çalışmalarını desteklemesi dolayısıyla ajandanın milletvekillerine dağıtılması kararı alındığını söyledi.

- Silinenler eksi 10 derecede geri geliyor

Ajandanın özelliklerine ilişkin bilgi veren Paktaş, ajandanın karekodlu sayfalarına yazılan notların, ajandanın mobil uygulaması tarafından okutularak bulut sisteminde ömür boyu saklanabileceğini ifade etti. Paktaş, ajandaya yazılan notların, çakmak gibi bir ısı kaynağı yanında, kaleminin arkasındaki silgiyle de silinebildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ajandaya çok fazla not tutulduysa çakmakla silinebilir. Ajandanın tüm sayfaları dolarsa mikrodalga fırında tümünü silmek de mümkün. Mikrodalga fırın 80 saniye boyunca 60 derecelik sıcaklıkta ve 4'te 3'ü su dolu kupayla çalıştırıldığında ajandanın tüm sayfaları silinebiliyor. Saç kurutma makinesi de aynı işlevi görüyor. Ajandaya yazılan bilgiler kaydedilmeden silindiyse eksi 10 derecede tüm notların geri getirilmesi de mümkün. Kesinlikle notlarınız kaybolmuyor. Ajandayı kullananlara önerimiz, mobil uygulamayla okutarak tüm sayfaları kaydetmeleri. 10 yıl önceki nota ulaşmak isteyenler, ay, yıl ve gün olarak tüm notlara tekrar ulaşabilir."

Paktaş, ajandaya yeni bir özellik daha ekleyecekleri bilgisini vererek, "El yazısı tanıma sistemi geliştirdik. Bu sistem sayesinde elle yazılan notlar tekrar bilgisayara aktarmaya gerek kalmadan, word formatında kaydedilecek." ifadelerini kullandı.

Ajandanın kağıdı ve kalem mürekkebi asidinin yüzde 80 azaltılmış olduğuna dikkati çeken Paktaş, "Kullanıcıların başka bir kalem kullanmasını önermiyoruz. Çünkü ısıya maruz kaldığında silinebilirlik ve soğukta yazılanların geri gelmesi özelliği sadece özel kaleminde var. Diğer tükenmez kalemlerde bu tarz özellikler yok." değerlendirmesinde bulundu.

- İnternetten satın alınabilir

Paktaş, çevreci ajandanın doğaya atıldığında da kısa süre içinde çözüldüğüne işaret ederek, "Ajandamız ve kalemimiz tamamen yerli olarak üretildi. Yurt dışından herhangi bir ürün gelmiyor. Bu ürüne ulaşmak isteyen tüketiciler, internet sitemiz ve Instagram sayfamız üzerinden satın alabilir. Biten kalemler de şirketimizden temin edilebilir. Ajandamızın patenti alınmış durumda." dedi.

Ajandanın sıfır atık çalışmaları kapsamında diğer kamu kurumlarınca da kullanılması için çalışma yürüttüklerini anlatan Paktaş, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığına da bu kapsamda defter üretmek istiyoruz. Öğrenciler tarafından kullanılacak bu defterler de ajandayla aynı özellikte olacak. Bir öğrenci yıllar boyunca aynı defteri tekrar tekrar kullanabilecek. Bakanlığa bu konuyu proje olarak sunacağız."

- Sırada uçan araba var

Paktaş, ajandayı şu anda Finlandiya, Almanya ve Norveç'e ihraç ettiklerini belirterek, tüm dünyada ağaçların korunması için akıllı ajandayla dünyaya açılmak istediklerini söyledi.

Şirket olarak yeni ve farklı projeler üzerinde de çalıştıklarını vurgulayan Paktaş, şunları kaydetti:

"Aktif olan en büyük projemizden birisi AirCar. Türkiye'nin yerli ve milli uçan arabasını üretiyoruz. Projemiz yurt dışından bir sermaye grubundan fon desteği aldı. Uçan arabamızı 6 ay sonra insanlı olarak uçuşa hazırlamayı düşünüyoruz. NASA tarafından uçan araba projesiyle ilgili görüşmek için ABD'ye davet edildik. Kurucumuz Eray Bey bu görüşmeyi gerçekleştirecek."

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Anahtar Kelimeler:
AirCar, akıllı ajanda, meclis, milletvekili, Outliers Notebook, uçan araba,

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