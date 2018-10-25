FİNANS

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.10.2018 10:36 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3600 ek gösterge ile ilgili "Bununla ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir haberimiz olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Selçuk, öğretmenlere teşvik sistemi uygulamasıyla ilgili "kuruşu kuruşuna" hesaplamaları olduğunu ve simülasyon çalışması yaptıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları;

"3600 ek gösterge ile ilgili Öğretmenler Günü'nde bir haberimiz olacak. Ders saatlerinde çok büyük bir azalma olmaz ama ders çeşidinde azalma olur. Teneffüsler aslında bizim en önemli derslerimiz. Çünkü çocuklar teneffüslerde çok şey öğreniyor, paylaşıyor, sosyalleşiyor, problem çözmeyi öğreniyorlar.

5 yaşında ilkokula başlanmaz. Bizim bunu yeniden tanzim etmemiz gerek. Burada önümüzdeki yıl bir düzenleme yapılacak."

KAYNAK:AA

PARTNERSır gibi saklanıyor! İşte dünyanın en garip canlısıSır gibi saklanıyor! İşte dünyanın en garip canlısı
İzmir Mavi Treni Ankara'ya geliyor İzmir Mavi Treni Ankara'ya geliyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! KOBİ desteklerine düzenleme geliyorResmi Gazete'de yayımlandı! KOBİ desteklerine düzenleme geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 3600 ek gösterge

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Dolar ne kadar? (25 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)

Dolar ne kadar? (25 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)

F-35 savaş uçağı hakkında flaş açıklama! Artık Eskişehir'de üretilecek

F-35 savaş uçağı hakkında flaş açıklama! Artık Eskişehir'de üretilecek

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu!

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu!

Denizlerin prensi lüfer 70 liraya tezgahlarda

Denizlerin prensi lüfer 70 liraya tezgahlarda

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Kurum'dan son dakika 'imar barışı' açıklaması

Bakan Kurum'dan son dakika 'imar barışı' açıklaması

İzmir Mavi Treni Ankara'ya geliyor

İzmir Mavi Treni Ankara'ya geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! KOBİ desteklerine düzenleme geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! KOBİ desteklerine düzenleme geliyor

Fırsatçılara kötü haber! Artık tek tuşla ihbar edilebilecek

Fırsatçılara kötü haber! Artık tek tuşla ihbar edilebilecek

Benzinin litresinde 8 kuruş indirim geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzinin litresinde 8 kuruş indirim geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

F-35 savaş uçağı hakkında flaş açıklama! Artık Eskişehir'de üretilecek

F-35 savaş uçağı hakkında flaş açıklama! Artık Eskişehir'de üretilecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.