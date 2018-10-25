Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Selçuk, öğretmenlere teşvik sistemi uygulamasıyla ilgili "kuruşu kuruşuna" hesaplamaları olduğunu ve simülasyon çalışması yaptıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları;

"3600 ek gösterge ile ilgili Öğretmenler Günü'nde bir haberimiz olacak. Ders saatlerinde çok büyük bir azalma olmaz ama ders çeşidinde azalma olur. Teneffüsler aslında bizim en önemli derslerimiz. Çünkü çocuklar teneffüslerde çok şey öğreniyor, paylaşıyor, sosyalleşiyor, problem çözmeyi öğreniyorlar.

5 yaşında ilkokula başlanmaz. Bizim bunu yeniden tanzim etmemiz gerek. Burada önümüzdeki yıl bir düzenleme yapılacak."

KAYNAK:AA

