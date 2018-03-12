FİNANS

Milli kredi derecelendirme kuruluşu geliyor

12 Mart 2018 16:06

BDDK Başkanı Akben, yıl içinde milli bir kredi derecelendirme kuruluşu kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Milli kredi derecelendirme kuruluşu geliyor
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, İstanbul Ticaret Üniversitesinde düzenlenen "Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Rating Uygulamaları: Çin Örneği Semineri"nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 
 
Milli kredi derecelendirme kuruluşu için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Akben, "Şu anda bunu bankalar kuracak gibi görünüyor. Özel bir şirket de bunu kurabilir ama şu anki yapıda biraz zor görünüyor bu... Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) öncülüğünde nasıl ki Kredi Kayıt Bürosu’nda (KKB) bankalar ortak ya... Buna benzer bir yapı da… Belli bankaların belli bir pay almasıyla… Düşündüğümüz, kimsenin yüzde 10’dan fazla pay almaması…" şeklinde konuştu. 
 
"Mühim olan Türkiye’deki sistemi ve şirketleri tanıyan bir yapının olması" 
 
Mehmet Ali Akben, Türkiye’de bir tane derecelendirme kuruluşuna ihtiyaç bulunduğunu dile getirerek, "Zaten, tabii bu iş kurulduğunda, belki ancak birkaç yıl içinde veriler toplanabilecek. Burada Çin veya Hindistan, belki Fitch bunun içine… Onlardan bir ortaklık yapısı da girerse zaten onların know how’ı ve onların uluslararası şeyi de kullanılabilirse bir fayda temin edebilir." dedi. 

Yerli kredi derecelendirme kuruluşunun bankaların borçlanma maliyetine de katkı sağlayacağını kaydeden Akben, şu değerlendirmelerde bulundu: 
 
"Bizim Türk lirası krediler üzerindeki rate’ler yüzde 100 risk ağırlığına tabi. Bu kuruluşlar şu anda Türkiye’deki risk ağırlığını 20’ye kadar düşürebilirler. Belki sıfıra kadar getirebilirler, bilmiyorum ama… TL kredilerde daha düşük not verebilirler. Belki de yüksek de verebilirler tabii… Mühim olan Türkiye’deki sistemi ve şirketleri tanıyan bir yapının olması. (Milli kredi derecelendirme kuruluşu) Tarih şu an belli değil ama bu sene içerisinde bunu bir noktaya getirmek istiyoruz. Bu sene içinde bunun kurulmasını hedefliyoruz." AA
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Okuyucu Yorumları10 yorum
  • 62 Oy
    Tabi zaten senin ülkene yatırım yapacak adam da kesin senin kurduğun firmadan rapor ister :))) Allah akıl fikir versin :)
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  • 48 Oy
    kendi kredi notumuzu kendimiz mi vereceğiz anlamadım ? ? ? bu kurum ne kadar bağımsız olabilecek ? ? ?
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  • 44 Oy
    DEVEYE SORMUŞLAR NEREN EĞRİ DİYE...............................................
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  • 38 Oy
    oh oh hadi iyiyiz bize hep torpil yapar yüksek not verir!!!
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  • 39 Oy
    neyı derecelendıreceksınız
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  • 25 Oy
    ne güzel akepe hükümeti artık kendisine bol bol a verir
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  • 26 Oy
    bi samanı milli yapamadık
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  • 20 Oy
    Ne yapacak ?yatırım için olmayan parayı mı alacak veya verecek.? Heyt be!...Dünya bize kredi vermek için bizim kendi içimizde yaptığımız puanlamaya bakacak
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  • 24 Oy
    Bütün notlar AAA+ olacak desenize :)
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  • 20 Oy
    erdoğan kendi çalıp kendi oynicak
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